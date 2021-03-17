紐約州長科莫性醜聞繼續延燒，要求他下台的呼聲不絕於耳。在傳媒一再追問下，總統拜登繼周日稱應等待調查結果出爐，周二受訪時再談及事件，表示一旦紐約州檢察長查明指控屬實，科莫便應該下台。至於副總統賀錦麗作為拜登政府的女性第一人，她同日出席女性權益活動時，卻繼續對科莫的性醜聞保持沉默。

科莫至今已被7名女性指控性騷擾，但科莫堅稱「從沒性騷擾任何人」亦拒絕辭職。拜登接受美國廣播公司（ABC）訪問，預定周三早上播出。主持人問及一旦科莫性醜聞被查明屬實，科莫應否辭職，拜登回答：「應該，我認為他也有很大機會面臨被檢控。」

拜登認為應調查作出指控的女性所言是否屬實，「就是現在正進行中的事」。主持人提到參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等民主黨同僚已表態，認為科莫已不能有效地領導政府，拜登回應稱「這是他們對所屬州份的判斷」。

拜登表示，女性肯站出來，應被假定是講真話和不應被指責或不公平對待，「挺身而出需要很大勇氣，所以前設是應該更嚴肅看待此事」。

賀錦麗繼續避答科莫醜聞

作為美國首位女性副總統，賀錦麗至今未回應科莫的性醜聞。她周二出席聯合國婦女地位委員會活動並發言，表示「民主地位很大程度取決於對女性的賦權，不但因為在決策上排除女性標誌著有瑕疵的民主，更因為女性參與加強民主」，但隻字不提科莫醜聞。

有政界人物近日點名批評賀錦麗對科莫的性醜聞保持沉默。紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）的通訊主任萊維特（Karoline Leavitt）上周在Twitter發文稱，賀錦麗一直標榜自己是女權主義者和捍衞女性權益才能夠擔任副總統，但作為全美權力最大的女性，「她對這宗極其嚴重的性醜聞保持沉默，只因為是反對一名政府盟友」。

在2018年「Metoo」運動席捲全球之際，美國最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在提名聽證期間，遭臨床心理學大學教授福特（Christine Blasey Ford）指控在36年前涉嫌性侵，而當時仍任加州參議員的賀錦麗也有份要求聯邦調查局（FBI ）調查卡瓦諾。

《紐約郵報》／美聯社／美國霍士新聞／美國廣播公司

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