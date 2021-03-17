美國亞特蘭大周二下午一連發生3宗槍擊案，當地3間按摩院先後被槍手襲擊，造成至少8人死亡，據悉有4人是亞裔女子。警方未證實上述槍擊案是否有關聯，現已拘捕了一名21歲白人男子疑犯。

據當地傳媒報道，位於亞特蘭大北面阿克沃思（Acworth）的按摩院最先被襲，疑犯在當地時間5時前向按摩院內5人開槍，導致4人死亡及另1人受傷。約一小時後，另外2間位於亞特蘭大的按摩院先後被襲，再多4人死亡，悉數是亞裔女子，而這兩間按摩院是位於同一條街。

當地警方晚上在亞特蘭大南面約241公里處，拘捕了21歲白人男子亞倫·隆（Robert Aaron Long），指他是襲擊阿克沃思按摩院的疑兇，但沒有確認他是否襲擊另外2間按摩院的犯人，也未表明這3宗槍擊案是有關連。

自去年武漢肺炎在美國大爆發後，當地對亞裔人士的歧視日趨嚴重，警方則強調正在調查這3宗槍擊案的犯案動機，因此沒有表示案件是否跟種族歧視有關。

美聯社/美國《紐約郵報》/美國《紐約每日新聞》

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