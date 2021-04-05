武漢肺炎疫情陰霾下，英國很多人都在封城期間買寵物解悶。不少狗主寧願留在家中，愛犬甚少接觸戶外環境，衍生不擅交際或害怕戶外環境，出現不停吠叫甚至咬人等行為問題。英國育犬協會（Kennel Club）發現，去年訓練犬隻網上課程、行為建議和資源的查詢人數增加逾一倍，協會早前公布研究指，有四分之一新主人對狗狗在封城期間出現的行為表示擔心，例如分離焦慮症或帶攻擊性。練狗師朱斯特（Oli Juste）稱最近收到很多求助，很多狗隻都感焦慮，「牠們出現嚴重行為問題，包括與分離有關的問題，因為主人從未離開過牠們」。

英國獸醫協會副主席桑托斯（Daniella Dos Santos）則擔心，當民眾結束在家工作模式，離開住所上班會令狗狗傷心。她表示已收到報告，有些感到焦慮的狗狗在主人外出後不斷吠叫，或者變得害怕車輛。

動物慈善組織「Blue Cross」自去年4月起開設寵物行為服務，至今收到超過500次求助。資深動物行為學家尼爾（Ryan Neile）表示︰「當狗狗不能外出和玩耍...他們會把精力揮霍在其他地方。這就是行為問題的出現。我們收到的很多求助是︰『當狗狗咬我們的小孩，我們還可以飼養牠嗎？』」

動物專家訓練愛犬7大要點

英國皇家愛護動物協會（RSPCA）狗狗權益專家蓋恩斯（Samantha Gaines）就提出7大要點，教你如何訓練狗隻︰

當狗主外出運動時，帶着小狗外出，讓牠體驗戶外環境，在一定的距離聽到車聲，看到人們、小朋友和其他狗隻。

疫情期間小狗已習慣主人在家中陪伴，因此教導牠們接受獨處也安全亦很重要。專家建議可循序漸進增加小狗獨處的時間，先訓練小狗在沒有得到主人注意下，仍樂意獨自坐在床上。下一步是嘗試讓小狗獨留房間內，如果小狗已適應，主人可給小狗最喜愛的玩具，然後離開住所一段短時間，以後再逐步加長時間。

雖然狗狗無機會接觸到其他人或狗隻，主人在家中可以透過正面聲音或食物獎勵取得小狗注意，建立正面的關係以及防止小狗過度興奮的行為。

主人在家中亦可以透過感官體驗，建立狗隻面對不同環境的自信心。包括讓小狗在不同觸感的物件上行走，例如會發出劈啪聲響的塑膠或用厚書堆砌不平坦的路；亦可以用紙皮打造一條隧道，或將小狗最喜愛玩具埋藏在一堆衣物中，讓牠們翻尋。聽覺和嗅覺方面，可以透過播放不同聲音和讓狗狗聞不同的味道。

在家中可以教導小狗簡單指令，盡量改變訓練場地環境和內容，每次訓練時間保持簡短，每天數次，每次兩至五分鐘。

小狗學懂安靜也很重要，主人要教導牠們定時休息和睡覺。建立固定時間表，有助小狗明白主人對牠們的期望。

如果愛犬對獨處感到困難，容易感到害怕，面對新經歷後需要很長時間恢復，或者主人擔心其行為問題，建議主人向獸醫或動物行為學家求助。

英國《泰晤士報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！