通訊軟件LINE把應用程式（App）系統管理交予中國子公司，當中包含日本用戶個人資料等，被中國上海的工程師查看至少32次，暫未知有否個人資料遭到不當使用。儘管LINE發言人強調沒有個人資料被盜或法律監管問題，但據日本法例規定，企業須徵得用戶同意，才可轉移個人資料到國外，故LINE的做法備受質疑。

朝日電視台引述LINE母企Z Holdings表示，最少有4名中國上海工程師曾經查看LINE用戶資料，合共32次。而日本放送協會（NHK）則指，自2018年起，中國工程師獲得權限查看日本伺服器儲存的LINE用戶個人資料，包括姓名、電話號碼、電子郵件，甚至對話訊息與照片等。

在事件披露前，LINE已於上月下旬更改權限，令中國工程師無法再查看用戶個人資料。LINE公司回應稱，已向負責保護個資的日本個人情報保護委員會報告此事，將檢討以更易理解的方法，向用戶說明個人資料使用方式。

根據日本「個人情報保護法」訂明，企業必須將用戶個資轉移到國外時，必須要先取得用戶同意。雖然LINE服務條款寫明，用戶個人資料可能會轉移到個人資料保護規定與居住地不同的第三國。但「個人情報保護委員會」表示，原則上會要求企業，須明確列明個人資料會轉移到的國家名稱。

中央社／路透社

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