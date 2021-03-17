美國國務卿布林肯周三準備結束訪日行程時，批評中國在東海及南海進行具挑釁性的行動，是加劇該地區緊張局勢的始作俑者，並表明相當重視台海局勢。他同日已轉抵南韓，將與南韓總統文在寅會談。

布林肯和國防部長奧斯汀昨已與日本外務大臣茂木敏充與防衞大臣岸信夫召開會議，他周三在記者會上表明，北京在「國內採取更具壓制性的行動」，「海外也表現得更有挑釁性」，包括在東海、釣魚台（尖閣諸島）、台灣及南海等地。

他指正正是中國這些行動以及其對台灣的態度，才是「加劇而非緩和」區內緊張局勢的源頭。布林肯周四將與中共中央政治局委員楊潔篪會面，他稱：「我們期待有機會以非常明確的方式，向中方表達我們對他們正採取的行動的關注。」布林肯還透露在會談中，與日本花了一些時間交換對台灣及台海局勢的看法。

轉抵南韓 料談中國及北韓問題

布林肯今日亦轉抵南韓，是今次海外訪問的第二站，他將與文在寅會面，預料重點同樣是討論中國問題，期望南韓可以組成聯合陣線應對中國威脅，預料亦會商討北韓核問題。北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正日前警告拜登政府， 「若想今後四年平安就不要製造麻煩」。

路透社/法新社

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