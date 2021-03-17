（北美通訊）提起「Hyperloop」，可能令你想起「科技狂人」馬克斯（Elon Musk）的未來運輸概念超級高鐵。除了馬克斯外，也是狂熱創新分子的維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson），他旗下集團Virgin Hyperloop所研發的超級高鐵，去年11月首次完成載人試車。《蘋果》在美國拉斯維加斯找到超級高鐵的首位乘客，大談試坐感受。

駐洛杉磯記者：張紫茵

早於2017年，維珍Hyperloop在內華達州拉斯維加斯沙漠中，建造一條真空管道，成為超級高鐵雛型，至今已進行超過400次測試。去年11月，公司首次進行載人試車，列車在管道內以時速107英里（時速約170公里）行駛15秒，完成約500米旅程。

有幸登上超級高鐵的兩名乘客，分別為維珍Hyperloop共同創辦人蓋戈（Josh Giegel），以及公司客戶體驗主管盧奇安（Sara Luchian）。盧奇安接受《蘋果》專訪表示，試坐相當興奮，「啟程時感到好像被推按在座位上，但不像坐過山車」，她形容列車移動時感覺不尋常，但不至於不舒服，也沒有原本預期的顛簸或嘈音，「比平日坐飛機起飛、遇到氣流時﹑甚至坐火車時更為順暢。」

盧奇安試坐的「列車」，目前只一個小小的迷你二人座空間。她表示，將來投入服務的列車，車廂空間更大，預料最少可接載16名至28名乘客；跟火車一樣，超級高鐵移動時乘客不需要佩戴安全帶，但最終設計視乎當局在安全認證時的要求。

因為車程太短，維珍超級高鐵的首場載人試車活動，列車行駛速度只有時速107英里，遠遠低於目標速度的600英里（時速約1,000公里）。盧奇安笑言，公眾聽到時速600英里就會很興奮，以為乘坐時會很刺激。但實際上，將來用作日常交通運輸工具的維珍Hyperloop，更強調舒適無感，「就好像飛機在高速移動時，乘客可輕鬆地喝一口茶」。

「超級高鐵是近百年來最新款的交通系統，利用自動駕駛列車『Pods』，在低壓環境下以每小時600英里速度，利用磁浮原理，使車輛在隧道中順暢行駛」，盧奇安指，在真空管道設計下，列車與管道之間不會產生摩擦力，使車輛可以高速行駛。另外，超級高鐵以自動駕駛方式運行，列車與列車之間可互相溝通，確保相隔一段安全距離。乘客會在分裂出來的支線車站上下車，以騰空主要管道，讓其他列車繼續不停站高速行駛。

維珍Hyperloop已經西維珍尼亞州設立認證總部，盧奇安表示，公司目標在2025年取得安全認證，2030年開始載客測試，甚至設立第一條路線。過去有傳聞指，公司計劃在洛杉磯與三藩市之間興建超級高鐵，但盧奇安指首條超級高鐵選址仍未有定案，公司希望採取公私營合作模式營運，目前已跟全球多國政府洽談，除了美國中西部外，印度及中東國家對此亦非常感興趣。

至於收費多少，盧奇安強調Hyperloop是公共交通工具，將來要視乎路線長短，以及是否得到政府資助才能定價，「不會如地鐵般便宜，也不會像機票般昂貴，可能跟乘坐長途巴士或鐵路的價錢差不多」。

外界經常把維珍Hyperloop，和馬克斯旗下項目The Boring Company比較，盧奇安認為有競爭是好事，未來不排除兩間公司聯手合作，完善或共同制定標準。但她指，The Boring Company目前研發的方向，只是興建可供電動車Tesla行駛的隧道，管道內沒有真空設計，速度及載客量皆比不上維珍Hyperloop。

盧奇安又指，對於政府而言，供汽車行駛的隧道不是新鮮事，The Boring Company要取得相關認證及通過審批不會太難。而維珍Hyperloop的目標是建立環保﹑全電動的公共交通系統，載客量有達到成千上萬人次，願景遠超對手。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！