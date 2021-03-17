（北美通訊）美國科技界狂人、Tesla創辦人馬克斯（Elon Musk）在2012年首次暢談真空管道鐵路Hyperloop概念，鼓勵有興趣人士或公司研發。不過，他在2016年成立初創公司The Boring Company後，至今沒有任何正式落成項目，而公司發佈資料顯示，所挖掘的「Loop」只是一條讓電動車Tesla行駛的隧道，跟「真空管道」公共交通工具的目標完全是兩回事。

駐洛杉磯記者：張紫茵

真空管道概念最早在1900年由美國火箭科學家戈達德（Robert Goddard）提出，但多年來沒有人能夠實現。2012年，馬克斯重提這概念，一年後公佈「Hyperloop Alpha」報告，講述在真空管道內，列車以磁浮技術高速行駛的概念，有如飛機的速度及火車的便捷，希望成為改變世界的第五類交通工具。

馬斯克公開概念後，引來多間初創公司關注，並開始進行研究。其中，前Space X員工蓋戈（Josh Giegel）和班姆布羅根（Brogan BamBrogan）所成立的Hyperloop One，在2017年引入維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）投資，成為現今的「Virgin Hyperloop」。公司去年11月完成首次載人測試後，這個空想了百年的願望終於成真。

當初提出概念的馬克斯，亦在2016年成立The Boring Company，研究地下管道，翌年更開始在洛杉磯霍桑（Hawthorne）掘隧道；公司隨即向多個美國城市如芝加哥、首府華盛頓等地區政府推銷管道項目，並中標在拉斯維加斯興建一條長0.83英里的「Loop」。

公司最初表示，這條連接拉斯維加斯會展中心的管道內，有多台可載客16人的列車、以時速155英里（約230公里）行駛，每小時載客量達4,400人。但馬克斯後來改口，指管道內不會有列車，只是一條行駛Tesla電動車的隧道，最高時速只有每小時50英里，與當初想法大相徑庭。

2018年底，公司首次對外展示隧道影片。從影片可見，所謂「Loop」內只有一架裝上滑行裝置的電動車Tesla，在隧道中滑行。到2019年，馬克斯再改變主意，刪走滑行裝置設計，僅建成一條讓Tesla自動行駛的隧道，與普通汽車隧道無分別。

目前，The Boring Company網站仍標明，興建隧道是為未來轉型Hyperloop作準備。但現實是，其隧道沒有真空設計，也沒有時速達700英里的磁浮列車，到底這個科技狂人如何轉型至Hyperloop、實現「第五類公共交通工具」的願景，還是借興建地下管道來刺激Tesla電動車銷情，只有他自己能夠解答。

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