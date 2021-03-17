以色列最新研究發現，懷孕後期的婦女接種武漢肺炎疫苗後，疫苗保護力會透過胎盤轉移給胎兒，令嬰兒出生後體內也有抗體。

該項研究在上月進行，參與試驗的20名懷孕已過了28周的婦女，她們接種了美國輝瑞/德國BioNTech疫苗，並且完成兩劑接種。她們分娩後進行的檢查發現，所有母親與初生嬰兒體內都有抗體。

負責的耶路撒冷哈達薩醫學中心（Hadassah Medical Center）研究人員指出，這次研究規模小，有關發現需要進一步確認。而婦女若在懷孕初期與中期接種，疫苗的安全性和效力如何亦有待探究。

繼續研究抗體在嬰兒體內留存時間

研究員之一沃爾夫表示，團隊接下來將研究抗體可在嬰兒體內留存多久。

上述研究的結果尚待同儕審查，輝瑞和BioNTech上月已宣佈，針對4,000名志願人士展開國際性的研究，以評估疫苗接種到健康孕婦體內的安全性和效力，以及評估孕婦接種後胎兒是否有抗體。

同樣等待同儕審查的一份美國研究上周公佈指，輝瑞疫苗和美國Moderna疫苗這類用mRNA技術製造的疫苗，在孕婦身上誘發的抗體會透過胎盤或母乳傳給胎兒。

路透社

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