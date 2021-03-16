億萬富豪索羅斯（George Soros）創立的慈善機構「開放社會基金會」（Open Society）周二要求緬甸立即釋放緬甸分會一名職員，又聲稱金融不當行為的指控不實。

緬甸官媒報道，當局扣留「開放社會基金會緬甸分會」一名職員，並正尋求向另外11名職員問話。網站The Irrawaddy 周二報道，軍政府已經控制「開放社會基金會緬甸分會」銀行戶口。

緬甸軍方喉舌《緬甸環球新光報》報道指，「開放社會基金會緬甸分會」未經外匯管理局許可轉移資金，之後在未有遵守規定情況下將140萬美元兌換成緬甸貨幣。懷疑有非政府組織向公民抗命運動提供資金援助，「開放社會基金緬甸」的財務主任自上周五開始被盤問有關現金流向公民抗命運的事。

該報刊登2016年昂山素姬在紐約與索斯會面合照，以及昂山在緬甸與索羅斯兒子亞歷山大在緬甸會面的照片，但沒有指明昂山或開放社會基金涉及非法資金轉移。

「開放社會基金」發表聲明，對報道表示關注，呼籲緬甸立即放人，又對當局尋求向另外11名職員問話表示擔憂，認為是試圖攻擊抹黑希望緬甸恢復平民主的人。

「開放社會基金」表示，有關金融不當行為及資金作非法用途的指控不實。

路透社

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