英國哈里王子及妻子梅根接受奧花雲費的專訪播出後引發連串風波，梅根同父異母姊姊薩曼莎（Samantha Markle）繼早前指對方虛構兩姊妹20年沒見面後，日前再對她發炮，揚言梅根跟哈里王子除非得到「大量輔導」，否則只會離婚收場。

現年56歲的薩曼莎接受TMZ訪問時，發表她對哈里和梅根婚姻的看法，她直言：「我預見到這段婚姻會離婚收場，除非他們接受大量的輔導，大家同意坦誠相對，一起向每個被傷害的人道歉......我意思是（專訪中）沒有東西是可信的，皇室受到的傷害相當龐大。」

薩曼莎同時提到哈里，說：「或許他已經心存疑問，如果他腦內的額葉是正常運作他會的，拜託！他不是12歲了。有甚麼男人在這情況下會感覺開心自在？我相信在他開始想反對或遠離她時，我想他最好找一個好律師或者好輔導師，否則這可以會很難看。」

對父親帶來巨大傷害

哈里和梅根的專訪令皇室受到種族歧視指控，薩曼莎指訪問也為兩人的父親帶來巨大傷害，前者指摘父親透過傳媒訪問編作故事傷害自己。薩曼莎被問及梅根應該做甚麼「修補關係」，她說：「她必須道歉，公開道歉，老天，要她這樣做就像從石頭中榨出血（極為困難），但她已帶來很多公開的傷害，我真的感覺到這是精心策劃的，她需要消除傷害。」

薩曼莎進一步說：「她對那個為她帶來美好人生的男人造成極大傷害，很傷痛、很錯誤，她要做的是踏出第一步，我的意思是父母總是無條件地愛著你，但她真的傷害了他。」

早前薩曼莎接受娛樂新聞網站《Inside Edition》訪問，已連番斥責梅根謊話連篇，例如梅根指出兩姊妹20年沒見面，薩曼莎便分享多張兩人在不同年齡的合照，其中一張是2008年薩曼莎的大學畢業禮的合照。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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