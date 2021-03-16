英國倫敦有夜歸女遭警員綁架殺害的案件持續發酵，更引申到警權、限制示威自由的關注。當地連續三日有示威悼念遇害身亡的33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard），而期間警方武力驅散哀悼者的手法受到全國譴責，周一是英國《警察、罪案、判罪與法庭法案》於國會審議的日子，過千人於國會外示威，除抗議警暴以及關注女性在英國的人身安全問題外，示威者認為法案賦予警方更大權力限制示威自由，希望挺身而出示威阻止法案通過。

駐英記者 李雨夢報道

因疫情仍然實施封城措施的倫敦，英國時間周一下午5時，過千名民眾連續第三日上街示威。前來示威的Lucy Forrow帶上印有「Our power will not be repressed」標語的紙牌，她指前來抗議是唯一方法能夠令聲音被聽見，「曾經多次電郵國會議員，但全無回覆，令我覺得前來抗議是唯一方法能讓聲音被聽到」，而埃弗拉德的死亡，亦是令她走出來的其中一個原因。對於周六晚上的警方武力驅散悼念人士，Lucy直言感到震驚，「你知道他們（警察）是暴力的，他們經常暴力對待有色人種女性，現在亦暴力對待白人女性，令到更加多人關注。

當天國會審議「警察、罪案、判罪與法庭法案」（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill），該項法案被視為將會限制民眾示威及集會的自由，包括警方可以示威會引起嚴重的公共秩序混亂、嚴重財產受損或社區生活會被嚴重破壞為由加以限制，警方亦可為示威施加諸多限制，如強加開始及結束時間、制訂噪音限制、甚至可將這些限制應用至一人示威上。工黨表明將會反對該法案。

在國會廣場，各人手上都舉着寫上不同抗議字句的標語，從女性人身安全議題、抗議警暴、抗議法案限制集會自由等等都有，集會期間亦叫喊着「Sister united, will never be defeated」、「Kill the bill」、「Justic for Sarah」、「Fxxx the police」、「All cops are bastards」等口號。在場有多名警察巡視。集會舉行約一小時後，示威民眾離開國會廣場，遊行至倫敦警察廳總部，隨後再沿特拉法加廣場遊行至牛津街（Oxford Street ）一帶，最後遊行終點為克拉法姆公園，歷時超過三小時。遊行期間，警方一直在遊行隊伍後方監視，期間多名警員制服一名男子，並進行截查。

另一名示威者Max W則手持印上「Once protest is illegal, what will they do next?」的標語，他認為正在審議的法案是意圖奪走人民示威的權利，「前來抗議是為了停止這項法案通過」。對於在疫情期間，政府亦以防疫為由禁止民眾聚集，Max認為目前接種疫苗計劃已展開，各人在示威期間亦有戴上口罩，「我不明白為何不能讓我們實行抗議的權利，如果有癥狀的人亦不會出來」。他批評警方於周六驅散期間使用不必要的武力，「那只是和平的守夜活動，去悼念死去的人」。

埃弗拉德於本月3日探訪朋友後獨自歸家，其後失蹤，經倫敦警方追查後逮捕一名涉嫌綁架的在職警察卡曾斯（Wayne Couzens），之後亦在一個樹林發現埃弗拉德遺體，事件震驚英國社會，亦對女性人身安全的問題引發社會熱議。大批民眾於上周六在埃弗拉德生前最後現身的克拉法姆公園（Clapham Common）悼念、獻上鮮花和蠟燭，英國威廉王子之妻凱特亦有現身。惟當晚警方以違反防疫為由，驅散民眾時爆發警民衝突，最終警方稱當晚有4人被捕。翌日再有過千名群眾再次到倫敦警察廳總部前聚集，抗議警暴。

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