英國倫敦有夜歸女遭警員綁架殺害的案件持續發酵,更引申到警權、限制示威自由的關注。當地連續三日有示威悼念遇害身亡的33歲女子埃弗拉德(Sarah Everard),而期間警方武力驅散哀悼者的手法受到全國譴責,周一是英國《警察、罪案、判罪與法庭法案》於國會審議的日子,過千人於國會外示威,除抗議警暴以及關注女性在英國的人身安全問題外,示威者認為法案賦予警方更大權力限制示威自由,希望挺身而出示威阻止法案通過。

駐英記者 李雨夢報道

因疫情仍然實施封城措施的倫敦,英國時間周一下午5時,過千名民眾連續第三日上街示威。前來示威的Lucy Forrow帶上印有「Our power will not be repressed」標語的紙牌,她指前來抗議是唯一方法能夠令聲音被聽見,「曾經多次電郵國會議員,但全無回覆,令我覺得前來抗議是唯一方法能讓聲音被聽到」,而埃弗拉德的死亡,亦是令她走出來的其中一個原因。對於周六晚上的警方武力驅散悼念人士,Lucy直言感到震驚,「你知道他們(警察)是暴力的,他們經常暴力對待有色人種女性,現在亦暴力對待白人女性,令到更加多人關注。

當天國會審議「警察、罪案、判罪與法庭法案」(Police, Crime, Sentencing and Courts Bill),該項法案被視為將會限制民眾示威及集會的自由,包括警方可以示威會引起嚴重的公共秩序混亂、嚴重財產受損或社區生活會被嚴重破壞為由加以限制,警方亦可為示威施加諸多限制,如強加開始及結束時間、制訂噪音限制、甚至可將這些限制應用至一人示威上。工黨表明將會反對該法案。

在國會廣場,各人手上都舉着寫上不同抗議字句的標語,從女性人身安全議題、抗議警暴、抗議法案限制集會自由等等都有,集會期間亦叫喊着「Sister united, will never be defeated」、「Kill the bill」、「Justic for Sarah」、「Fxxx the police」、「All cops are bastards」等口號。在場有多名警察巡視。集會舉行約一小時後,示威民眾離開國會廣場,遊行至倫敦警察廳總部,隨後再沿特拉法加廣場遊行至牛津街(Oxford Street )一帶,最後遊行終點為克拉法姆公園,歷時超過三小時。遊行期間,警方一直在遊行隊伍後方監視,期間多名警員制服一名男子,並進行截查。

另一名示威者Max W則手持印上「Once protest is illegal, what will they do next?」的標語,他認為正在審議的法案是意圖奪走人民示威的權利,「前來抗議是為了停止這項法案通過」。對於在疫情期間,政府亦以防疫為由禁止民眾聚集,Max認為目前接種疫苗計劃已展開,各人在示威期間亦有戴上口罩,「我不明白為何不能讓我們實行抗議的權利,如果有癥狀的人亦不會出來」。他批評警方於周六驅散期間使用不必要的武力,「那只是和平的守夜活動,去悼念死去的人」。

埃弗拉德於本月3日探訪朋友後獨自歸家,其後失蹤,經倫敦警方追查後逮捕一名涉嫌綁架的在職警察卡曾斯(Wayne Couzens),之後亦在一個樹林發現埃弗拉德遺體,事件震驚英國社會,亦對女性人身安全的問題引發社會熱議。大批民眾於上周六在埃弗拉德生前最後現身的克拉法姆公園(Clapham Common)悼念、獻上鮮花和蠟燭,英國威廉王子之妻凱特亦有現身。惟當晚警方以違反防疫為由,驅散民眾時爆發警民衝突,最終警方稱當晚有4人被捕。翌日再有過千名群眾再次到倫敦警察廳總部前聚集,抗議警暴。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!