蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

英國直擊｜倫敦女晚歸遇害案引申警權關注 民眾連續多日示威阻當局限制示威自由

1小時前

英國倫敦有夜歸女遭警員綁架殺害的案件持續發酵，更引申到警權、限制示威自由的關注。當地連續三日有示威悼念遇害身亡的33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard），而期間警方武力驅散哀悼者的手法受到全國譴責，周一是英國《警察、罪案、判罪與法庭法案》於國會審議的日子，過千人於國會外示威，除抗議警暴以及關注女性在英國的人身安全問題外，示威者認為法案賦予警方更大權力限制示威自由，希望挺身而出示威阻止法案通過。

駐英記者 李雨夢報道

因疫情仍然實施封城措施的倫敦，英國時間周一下午5時，過千名民眾連續第三日上街示威。前來示威的Lucy Forrow帶上印有「Our power will not be repressed」標語的紙牌，她指前來抗議是唯一方法能夠令聲音被聽見，「曾經多次電郵國會議員，但全無回覆，令我覺得前來抗議是唯一方法能讓聲音被聽到」，而埃弗拉德的死亡，亦是令她走出來的其中一個原因。對於周六晚上的警方武力驅散悼念人士，Lucy直言感到震驚，「你知道他們（警察）是暴力的，他們經常暴力對待有色人種女性，現在亦暴力對待白人女性，令到更加多人關注。

當天國會審議「警察、罪案、判罪與法庭法案」（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill），該項法案被視為將會限制民眾示威及集會的自由，包括警方可以示威會引起嚴重的公共秩序混亂、嚴重財產受損或社區生活會被嚴重破壞為由加以限制，警方亦可為示威施加諸多限制，如強加開始及結束時間、制訂噪音限制、甚至可將這些限制應用至一人示威上。工黨表明將會反對該法案。

在國會廣場，各人手上都舉着寫上不同抗議字句的標語，從女性人身安全議題、抗議警暴、抗議法案限制集會自由等等都有，集會期間亦叫喊着「Sister united, will never be defeated」、「Kill the bill」、「Justic for Sarah」、「Fxxx the police」、「All cops are bastards」等口號。在場有多名警察巡視。集會舉行約一小時後，示威民眾離開國會廣場，遊行至倫敦警察廳總部，隨後再沿特拉法加廣場遊行至牛津街（Oxford Street ）一帶，最後遊行終點為克拉法姆公園，歷時超過三小時。遊行期間，警方一直在遊行隊伍後方監視，期間多名警員制服一名男子，並進行截查。

另一名示威者Max W則手持印上「Once protest is illegal, what will they do next?」的標語，他認為正在審議的法案是意圖奪走人民示威的權利，「前來抗議是為了停止這項法案通過」。對於在疫情期間，政府亦以防疫為由禁止民眾聚集，Max認為目前接種疫苗計劃已展開，各人在示威期間亦有戴上口罩，「我不明白為何不能讓我們實行抗議的權利，如果有癥狀的人亦不會出來」。他批評警方於周六驅散期間使用不必要的武力，「那只是和平的守夜活動，去悼念死去的人」。

埃弗拉德於本月3日探訪朋友後獨自歸家，其後失蹤，經倫敦警方追查後逮捕一名涉嫌綁架的在職警察卡曾斯（Wayne Couzens），之後亦在一個樹林發現埃弗拉德遺體，事件震驚英國社會，亦對女性人身安全的問題引發社會熱議大批民眾於上周六在埃弗拉德生前最後現身的克拉法姆公園（Clapham Common）悼念、獻上鮮花和蠟燭，英國威廉王子之妻凱特亦有現身。惟當晚警方以違反防疫為由，驅散民眾時爆發警民衝突，最終警方稱當晚有4人被捕。翌日再有過千名群眾再次到倫敦警察廳總部前聚集，抗議警暴。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

女性夜歸警察暴力針對婦女暴力倫敦
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner