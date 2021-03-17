英國33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）本月初夜歸時被人擄走殺害，警方交代案情時被指諉過受害人獨自回家，早前更以防疫為名武力驅散悼念集會，令事件越鬧越大。首相約翰遜周一公佈多項改善治安措施，包括安排便衣警員在晚間到酒吧及夜店巡視，保障女性免受性侵。

約翰遜周一晚公佈改善治安方案，稱會在全國加強巡邏及查問可疑人物，並將撥出4,500萬英鎊（約4.7億港元）改善街道照明及加裝閉路電視。

英國2018至2019年度逾3,000宗強姦起訴中，有2,102宗的被告最終被定罪，入罪率不足70%。約翰遜表示，埃弗拉德遇害事件導致女性欠缺安全感的情緒爆發，承諾改善執法和司法系統。

女性悼念後遇露體狂 報案遭警員冷待

倫敦周一連續第三晚有市民上街悼念埃弗拉德，估計約1,000人參加，並批評警員早前驅散悼念集會時使用暴力，眾人在倫敦市中心遊行約一小時後散去。倫敦警察廳廳長迪克（Cressida Dick）繼續拒絕辭職，約翰遜和內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示對迪克有信心，當地監警機構稱會調查事件。

警方上周拘捕埃弗拉德兇案疑犯、48歲男警卡曾斯（Wayne Couzens），他被控綁架及謀殺。警方連日來備受批評，日前埃弗拉德悼念集會結束後，有出席的女性回家途中遇上露體狂，她報警時遭警員冷待，警方事後致歉。

另外，埃弗拉德的屍體被發現後，當日負責看守現場的警員亦被揭曾在WhatsApp發表對埃弗拉德不敬的言論，若屬實勢令迪克面臨更大壓力。女權人士批評警方長期不作為，已經忍受夠了，「我們要停止責罵和羞辱那些已出事的女性」。

英國《泰晤士報》/《每日郵報》

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