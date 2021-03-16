緬甸周二至少兩名反政變示威者被軍警射殺。在最大城市仰光，警方在多區發射橡樛子彈，一名男子死亡。在西北部實皆省高林市亦有一人死亡。

另外，緬甸國營廣播電視台MRTV周二晚宣佈，「緬甸聯邦議會代表委員會」（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH）委任的聯合國特使薩薩（Sasa）被控叛國、煽動內部衝突、與軍政府作對。叛國罪一旦成立，可判死刑。內比都一個法院已經發出通緝令。

緬甸軍方上月1日發動政變，解散聯邦議會後，民選議員成立CRPH，以「影子政府」姿態秘密運作，並有駐外代表，聲稱是緬甸唯一合法民意代表機構。

薩薩周二向天空新聞表示，對被起訴感到自豪，「因為我代表真相、自由、民主、公義」。

本身是醫生的薩薩，是緬甸欽族人。曾為昂山素姬的全國民主聯盟助選的他。在軍方發動政變後，成為抗爭運動的「國際線」代表人物，經常以視像會議方式接受國際新聞媒介訪問，亦會與外國外交人員、聯合國官員以及其他反軍政府人士視像通訊。

薩薩早前接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，說政變當天他身在內比都，假扮的士司機成功逃離首都。獲委任為聯合國特使後，他在社交平台炮轟軍方，得到不少網民支持，facebook有210萬追隨者。他接受傳媒訪問時，曾呼籲緬甸人提供軍方侵犯人權的證據。

薩薩甚至與少數民族武裝組織對話，尋求合作對抗緬甸軍方。這也成為軍方指控他叛國的根據之一。

薩薩最近接受CNN訪問時，曾說國防軍總司令敏昂萊，下場將與伊拉克的侯賽因或利比亞的卡達一樣。

路透社／美聯社

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