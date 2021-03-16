（北美通訊）美國政府「全民派錢」釀成滅門慘案。印第安納州一名無業男子，要求前女友把所得款項分一半給他，但遭拒絕，最終他射殺了前女友的弟弟、母親、表哥，以及7歲女兒，他被控謀殺、搶劫、企圖謀殺等多項罪名，於本週二提堂。

事發於印第安納州首府印第安納波利斯（Indianapolis），25歲槍手凱法克（Malik Halfacre）無業，2017年曾干犯槍擊案，對一名男子連開五槍，認罪後獲減刑。其26歲前女友摩爾（Jeanettrius Moore）是一名美容院員工，育有兩名女兒，分別是7歲大的伊芙（Eve Moore）以及六個月大的瑪莉亞（Malia Halfacre）。凱法克是瑪莉亞的生父，與摩爾母女並不同住。

美國聯邦政府上周六起，陸續向合資格人士派發1,400元（美元、下同）疫情緊急援助金，把款項存入個人戶口。摩爾的表姊妹莊遜（Wendy Johnson）向傳媒表示，凱法克上周五曾上門，要求摩爾把所得的1,400元，分一半給他，但遭到拒絕。她引述摩爾說，「你不配有這些錢，我有工作，我照顧我們的小孩，你甚麼事也沒有做。」

雙方談判後，摩爾最終同意給凱法克450元，但凱法克不滿足，表示他「一定要拿到那些錢」。周六晚上，他再上門與摩爾爭執，並搜掠她的銀包。當時，摩爾的兩名女兒、23歲弟弟達昆（Daquan Moore）、44歲母親布朗（Tomeeka Brown）及35歲表哥安東尼（Anthony Johnson）都在屋內。

達昆嘗試為摩爾解圍，向凱法克表示他不能搶錢，但不成功，最終被凱法克擊斃。凱法克在屋內也射殺了布朗、安東尼和伊芙，並擄走親生女兒瑪莉亞。摩爾背部中槍受傷，但及時逃到鄰居積遜（Craig Jackson）門外求助。積遜接受訪問表示，當時摩爾曾說因為「政府派發的金錢」（stimulus money）導致凱法克開槍。

傷勢嚴重的摩爾送院後，周一已經出院。警方周日成功拘捕凱法克，瑪莉亞平安無恙。目前，凱法克被控謀殺、搶劫、企圖謀殺等多項罪名，本週二提堂，不准保釋。

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