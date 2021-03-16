根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.2億，全球死亡人數逼近266萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,952萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.6萬。巴西確診人數超過1,151萬，死亡人數超過27.9萬。印度確診人數超過1,140萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

英國現菲律賓變種毒株個案

英格蘭公共衞生署周二表示，新增兩宗巴西P.1武漢肺炎變種病毒株感染個案，令英國的P.1個案增至12宗。P.1在巴西北部最先出現，而兩宗新症的患者皆曾到巴西。

英格蘭亦出現兩宗菲律賓變種病毒株個案，其中一宗的患者曾經外遊。

法國進入第三波疫情

法國當局周二表示，西部布列塔尼大區（Brittany）發現一種難測的新變種武肺毒株。

布列塔尼大區衞生局局長穆里耶茲（Mulliez）表示，拉尼翁（Lannion）一位醫院生物學家研究近期幾十宗死亡個案後發出警告，指七名年長兼有長期病的死者，雖然核酸檢測呈陰性，卻有典型武肺症狀，檢驗血液和深喉痰液樣本後方確診。

法國公共衞生總局地區總監泰特爾（Alain Tertre）估計，變種毒株可能在宿主上下呼吸道之間擴散較快。

病毒樣本交由巴斯德研究所進行基因序列分析後，確定是全新變種毒株。

穆里耶茲表示，由於變種毒株難以檢測，所以已經加強檢測和追從措施，並將之列入世界衞生組織「正在調查的變異株」名單。

布列塔尼大區衞生局指出，初步分析顯示，新變種毒株的危險性和傳染性不比原始病毒高。

另外，法國七天平均新增確診個案數字超過2.5萬宗，是11月20日以來最多，總理卡斯泰說法國已經進入第三波疫情。

法新社／路透社

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