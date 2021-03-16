梵蒂岡信理部前天重申，天主教會並不會祝福同性結合，因為天主「不能祝福罪惡」，安撫了教會內的保守派，卻令寄望教宗方濟各會有更寬容政策的性小眾教徒失望。

獲教宗同意否定

信理部指得到教宗同意，對多個教區查詢神職人員是否有權祝福同性結合作出正式回覆，答案是否定，並指一男一女為繁衍後代結合的婚姻，是符合天主計劃和神聖的，同性結合則不屬這計劃的「選擇」。儘管這種關係有正面元素，但任何涉及婚外性行為的關係，即使是穩定，祝福都是不當的。

聲明強調天主教會反對一切針對同性戀者的「不公正歧視」，不排除同性戀者可受祝福，但指天主會「祝福有罪的人」，但「不會也不能祝福罪惡」。

民調顯示美國和西歐的天主教徒多數贊同同性婚姻，東歐和亞非則多數反對。美國和德國等國家的天主教神職人員，近年開始祝福同性結合，但受保守派非議。性小眾天主教徒倡議組織「新道事工」總監德貝爾納多指，梵蒂岡向同性婚姻說不，「不意外但令人失望」，又預測部份神職人員會不理會這決定。

方濟各在祖國阿根廷當總主教時，一直支持同性伴侶得到民事法律保障，但反對同性婚姻。他2013年曾說：「我憑甚麼論斷同性戀者？」去年播出的紀錄片中又說同性戀者「都是神的兒女，有權擁有家庭」，但梵蒂岡隨即澄清指教宗不支持同性婚姻。

路透社