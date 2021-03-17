東非國家坦桑尼亞總統馬古富利（John Magufuli）周三逝世，終年61歲。

副總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）在國營廣播機構TBC宣佈，古富利因心臟衰竭在首都達累斯薩拉姆（Dar es Salaam）一間醫院逝世。

古富利自上月27日起再無露面，反對派上周指他感染武肺，但官員否認，說他如常工作，呼籲民眾不要理會謠傳。

有民眾表示，古富利「失蹤」的大約20日，國家瀰漫恐懼與不安氣氛，警方上周拘捕四人，指他們散播有關古富利患病的虛假消息。

古富利2015年上台，最初受人愛戴，但後來走向獨裁。他是非洲其中一位著名的武漢肺炎懷疑論者，相信這次大流行被誇大了，是被某些勢力利用來破壞經濟。他去年向衞生官員大興問罪之師，有人甚至被炒，又拒絕實施抗疫措施，反而主張以蒸氣浴和祈禱抗疫，又不信口罩有用，曾稱兒子靠飲檸檬水加薑醫好武肺。

坦桑尼亞去年6月初確診數字停留在509，但外界普遍認為不是抗疫成功，而是當局停止公佈最新數字。古富利當時聲稱祈禱發揮力量，國家「抗疫成功」。他也指疫苗是西方另一陰謀，會助長病毒擴散，叫民眾不要接種。

英國廣播公司／路透社／美聯社／德新社

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