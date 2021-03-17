【外國勢力】針對去年美國大選是否受外國干預，美國情報機關前日發表解密報告，確認俄羅斯和伊朗都有出手左右選情，其中俄羅斯更由總統普京授權行動，謀求讓前美國總統特朗普得益。但報告明確指中國政府並未為支持任何一人而插手大選，並重申去年的大選公正性未受損害。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）的報告，是迄今關於2020大選所面對外國威脅的最詳盡評估，是今年1月初特朗普收到的評估報告的解密版。

靠特朗普親信抹黑拜登

這份15頁文件，明確指普京下令影響去年美國大選，俄方為此從多方面着手，意欲影響選舉結果，包括倚賴特朗普的親信抹黑民主黨挑戰者拜登。惟普京屬意的特朗普，最終都敗在拜登手下；這正是伊朗樂見的結果。報告指伊朗行動旨在設法損害特朗普選情、加深美國社會分化及削弱美國人對選舉的信心；有關活動多半是獲伊朗最高領袖哈梅內伊授權。

特朗普之前多次提出去年8月情報評估指中國寧見拜登上台，暗示大選受北京干預；但ODNI的報告指，中國最終未有為幫助任何人而插手，指北京政府「曾考慮但並未部署」影響大選結果的行動。

美國官員相信，這是由於北京最重視的還是美中兩國能維持穩定關係；在衡量拜登上台與特朗普連任、分別可給由中國帶來甚麼好處後，北京顯然認為不值得冒險，因一旦被揭發，將有難以估計的後果。

根據報告，俄羅斯旨在削弱拜登選情和公眾對選舉的信心，同時謀求加深美國社會撕裂。所用手段主要是利用傳媒、美國官員與特朗普親信，散佈針對拜登的「誤導和欠根據」的指控。報告沒點名提特朗普的親信，但他的心腹朱利亞尼，曾跟被美國官員稱之為「俄羅斯活躍代理人」的烏克蘭議員杰爾卡奇多次會面。杰爾卡奇去年曾發佈拜登與烏克蘭總統通話的錄音，意圖引起公眾猜疑拜登誠信。報告中直指「普京授權杰爾卡奇的行動」。

報告強調未損選舉公正性

但情報報告點出，跟此前歷次美國選舉周期不同，去年俄羅斯黑客活動未針對選舉及相關基建，而是着眼於美國以至全球其他實體目標。同樣地，報告指伊朗黑客亦未試圖修改選票或攻擊選舉基建。因此去年大選雖面對重重威脅，但選舉公正性未受損。這個結論跟前日司法部與國土安全部發表的另一份有關大選是否公平公正的文件相符。ODNI報告亦指古巴、委內瑞拉與黎巴嫩真主黨都有出手左右美國大選選情，但行動規模不及俄、伊。

美國政府消息人士指，華府最快下周對俄頒佈制裁，或是順道回應俄羅斯利用SolarWinds軟件漏洞入侵美國政府網絡，以及俄羅斯涉懸紅殺害駐阿富汗聯軍事件。俄羅斯指有關指控欠根據，俄方會「冷靜」應對制裁威脅。拜登表示同意報告中有關普京的指控，指普京是「殺人兇手」，又矢言普京須為干預去年大選「付上代價」。克里姆林宮就指美方報告的指控「毫無根據」。

美聯社/路透社