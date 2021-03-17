美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀首次代表拜登政府展開外訪行程，昨日結束訪日並轉抵南韓。布林肯指中國行為具侵略性和壓迫性，奧斯汀就呼籲與南韓加強盟友關係，以應對中國和北韓帶來的安全憂慮。

布林肯昨日臨離開東京時受訪提到中國對台灣裝腔作勢，以及在東海和南海的主權受爭議水域中的行動，指北京正「加劇緊張局勢，而非為其降溫」；又指北京在國內加強打壓，國外大肆挑釁，「如在東海、釣魚台、南海和台灣」。提及與日本官員的對話時，他指「日本十分重視台灣和台海發生的事，我們曾就此交換意見」。

布林肯：京令東南海趨緊張

兩人昨日抵達南韓首爾，與南韓代表進行「2+2」會談。布林肯指北韓正繼續「系統性地廣泛侵害」人民權利，稱美國會支持基本人權和自由，抵抗所有壓迫者。奧斯汀就指「南韓正面對中國和北韓帶來前所未有的威脅，美韓同盟關係十分重要」，形容同盟是東北亞和平、安全和繁榮的核心，亦是自由開放的印太地區的關鍵。南韓防長徐旭就指盟友維持強大的震懾力和聯手防衞北韓十分重要，揚言會加強同盟關係。南韓國防部指雙方確認朝鮮半島無核化是共同目標。二人今日會跟南韓總統文在寅會面。

另外，美國北方司令部前日指，北韓或「在不久將來」開始試射其「可能更大和威力更強」的洲際彈道導彈改良版。有官員透露有情報顯示或在未來數周試射。

路透社