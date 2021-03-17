（北美通訊）美中兩國高層周四在美國阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）舉行會談前夕，上海紐約大學（NYU Shanghai）證實有9名學生、包括6名美國人，上周遭中國警方拘捕、扣留11至16個小時，並進行毒品測試。所有人在結果呈陰性後，已經獲釋。

《華盛頓郵報》引述該校教員及學生消息指，大學內有9名學生，在上周同一個晚上，分兩批被中國警方拘捕。其中，一對男女在酒吧被捕時，男方頭部被便衣警員踢至流血，女方亦有瘀傷，兩名學生均是美國人。學生消息指，便衣警員沒有出示警章，現場也沒有人為學生翻譯，兩人聯絡校方及嘗試自行離開時，遭到暴力對待。

另外7名來自美國、芬蘭、摩洛哥及馬來西亞學生，則在一場生日派對上遭便衣警員上門拘捕。報道指，被捕9人中，6人來自美國，消息指，其中兩人的父母在美國國防部工作。

上海紐約大學2012年由美國紐約大學（NYU）和華東師範大學共同創立，校址位於上海。該校發言人June Shih證實，曾有9名學生被中國拘捕扣查，所有學生在進行毒品檢測、結果呈陰性後，在11至16個小時後獲釋。對於有家長和學生投訴，校方沒有盡力支援被捕學生，發言人解釋，「中國執法當局曾表示，在初步調查、例如毒品測試完成前，校方介入事件並不合適（looks askance）。」

外界仍未清楚中方執法動機是打擊毒品，還是其他政治原因。報道指，中國警員上門掃毒並不罕見，但一般不會出動便衣警員。

美國國務院發言人回應指已留意到事件，當局會做好準備，提供適當領事服務。發言人亦指，中國司法制度可以很不透明，也不獨立，不保證不受政治因素影響。

報道指，美國近年拘捕多名中國學者，指控他們隱瞞、沒有申報與中國軍方關係，近月有中國官員警告，中國也可以拘捕境內的美國公民。目前沒有證據顯示，美籍學生在中國被捕與上述言論有關。

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