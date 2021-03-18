英國國民保健服務（NHS）致函通知全國接種中心，要求他們暫拒50歲以下人士在整個4月預約首劑接種時間，因為「自3月29日起，生產商的每周疫苗供應量將大幅減少」，換言之，民眾要比預定時間再等一個月才能開始接種。

NHS周三已預警阿斯利康疫苗供應會「大幅減少」，NHS在信中解釋，延遲接種時間緣於「首劑疫苗數量將受到嚴重限制，由於全國輸入疫苗供應減少，情況將會持續四個星期」，因此要求接種中心暫停下月的新接種預約，集中為優先群組人士接種，只有在「特殊情況」下才為較年輕成年人注射。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）尋找淡化供應問題的影響，稱疫苗接種目標「步入正軌」，強調當局目標不變。他說︰「供應總是很不穩定，我們正努力讓50歲及以上人士可以在4月15日前接種，亦致力所有成年人都能在7月底前注射，我們有望兌現這一承諾。」

據悉阿斯利康疫苗供應出現問題，緣於印度血清研究所（Serum Institute of India）延遲供貨，房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）接受英國廣播公司訪問時說：「我們從一些製造商獲悉，過去幾天出現一些供應問題……全球許多生產商都遇到了問題。」鄭偉祺強調取消封城措施的進程，不會因供應問題延遲。

阿斯利康周三宣佈，向英國供應的疫苗「沒有受到任何干擾，交貨時間表未受影響」。但印度血清研究所發言人警告，未來供應英國疫苗數量要視乎印度的免疫接種計劃，「數周前500萬劑疫苗已運往英國，我們嘗試稍後再供應更多，但要視乎目前情況及印度政府免疫接種計劃的需求」。

阿斯利康供英疫苗或受影響之際，美國藥廠Moderna預計4月起為英國提供首批疫苗，而且有望履行其季度供應義務。

英國《泰晤士報》/英國《衞報》

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