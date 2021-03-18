澳門地產商人兼全國政協前委員吳立勝2015年遭美國政府拘捕，指他賄賂聯合國官員，2017年判罪成後要監禁4年。紐約曼哈頓聯邦地區法院周三宣佈，基於吳立勝健康惡化，以及囚禁他的賓夕凡尼亞州監獄有多人感染武漢肺炎，認為吳返回澳門會較安全，同意提早釋放他。

原定12月刑滿

吳立勝被裁定在2010至2015年間，賄賂聯合國大會前主席阿什（John Ashe）及時任多明尼加共和國駐聯合國大使洛倫索（Francis Lorenzo），試圖促使聯合國在澳門興建會議中心，涉及170萬美元（約1,320萬港元）。曼哈頓聯邦法院2018年判吳立勝監禁4年，他原定今年12月23日出獄。

控方曾反駁指，吳立勝已接種首劑Moderna武肺疫苗，並將在月底接種第二劑，大大減少被感染或傳染他人風險，因此毋須提前釋放。不過法官布羅德里克（Vernon Broderick）指，吳立勝被囚的監獄已錄得數以百計武肺個案，相信他返回澳門會更安全，形容釋放吳是人道決定。

吳立勝原籍廣東南海，1978年赴澳門發展事業，後來生意越做越大，創辦從事製衣及成衣批發零售的建業行，後來再進軍地產業。吳立勝旗下集團亦曾承建連接路環及珠海橫琴島的蓮花大橋，並獲委任為澳門經濟委員會成員、中國全國政協委員等，《紐約時報》曾估計其身家達18億美元（約140億港元）。

路透社/《蘋果》資料室

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