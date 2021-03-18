（北美通訊）美國國土安全部部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）發表聲明，指美國正面對20年來、從南部邊境嘗試越境的最大非法移民數量。當局指，自去年春天以來，非法越境活動一直增加，部份原因是中美洲貧困﹑飢荒和幫派暴力活動加劇。單在2月份，邊境巡邏人員便逮捕了約9.7萬名非法移民，數字為2019年以來新高。

共和黨批評，在拜登政府下，不少嚴格的邊境政策日漸消退，誘使移民非法越境。而民主黨則關注在邊境被拘留、超過法律規定的72小時的兒童，擔心他們能否在緊急庇護所中，獲得適當照顧。

與早前的越境潮不同，今年嘗試偷渡的人，大多數是來自墨西哥的單身成年人。當局一直以稱為「標題42」的公共衞生緊急命令，驅逐任何非法越境的成年人，跳過正式逮捕他們的程序，並否認他們有申請庇護的機會。特朗普政府於2020年3月推出立即驅逐政策，希望防止疫情擴散，以及將政府設施的擁擠程度降至最低。

《華爾街日報》指，當局希望對有意前往美國、申請庇護的家庭，實施同樣的立即驅逐政策；但近月，墨西哥政府開始拒絕這些家庭回國，導致這些家庭獲美國海關釋放，並被允許留在美國申請庇護。此外，在拜登政府政策下，18歲以下單獨闖關的兒童及青年，被捕後政府不能迅速把其驅逐出境。取而代之的是，兒童被捕後，當局會把他們轉移到由衞生和公共服務部運營的兒童收容所，為他們尋找寄養家庭或在美國的親人。此舉讓到達邊境、嘗試闖關的兒童人數迅速增加。

上周末起，政府任命聯邦緊急事務管理局，協調邊境無證兒童的照料；週一，緊急事務管理局在德州開設了兩個新的緊急避難所。另外，國土安全部將開始向邊境城市撥款，以支付非法移民的武漢肺炎檢測和移民相關費用。

馬約爾卡斯表示，美國政府將在墨西哥和中美洲開設難民處理中心，處理對人道主義救濟有需要的人，讓他們不必付錢給走私者，以不法途徑進入美國。此外，政府將發佈新的庇護程序規則，將尋求庇護決定的時間，由數年縮短至數月。新舊兩屆政府均認為，在美國申請庇護的時間長，是非法移民不斷湧入的主要原因，因為即使他們的最後申請不成功，也能被允許留在美國生活和工作多年。

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