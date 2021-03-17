日本札幌一個地區法院昨日裁定不承認同性婚姻的法例屬違憲，是全國首宗相關裁決承認同性伴侶的權利，是當地同志平權運動的重要勝利，料國會議員將受壓推動立法。

今次訴訟的六名原告人，包括兩對男同志和一對女同志，被拒獲得異性戀伴侶的法律權利，要求政府向每人賠償100萬日圓（7.12萬港元）。

出櫃議員爭取同婚合法化

法庭裁決指性取向如同性別或種族，不可按個人意願作出選擇，同性伴侶「連婚姻帶來的部份權利也無法享有」，違反憲法第14條所例明每人享有平等的法律權利，不可因「種族、信仰、性別、社會地位或所屬家族」而有所歧視。但法庭駁回原告人索償的要求，指議員或曾努力爭取立法。

法院外，原告代表律師在彩虹旗海包圍下高舉寫有「邁向婚姻平權一大步」的標語。其中一名原告人說：「我聽到『駁回』這個字時感到有點失望，但當法官指（法例）欠缺合理基礎和具歧視性後，我不禁流淚。」少數公開同志身份的在野黨議員尾辻加奈子推文對裁決表示「非常高興」，敦促國會修改民事法，把同性婚姻合法化。現時東京、大阪、名古屋和福岡仍有四宗相關訴訟尚待裁決。

目前日本法律規定，婚姻應基於「兩性間的互相同意」，被解讀為婚姻只限於一男一女之間。同性伴侶無法繼承對方遺產，或成為子女監護人。雖然不少地區有「伴侶」認證制度，讓同性伴侶可更容易租屋和享有探院權，但有關條文不具法律約束力。

法新社/美聯社/路透社