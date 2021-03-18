緬甸前國務資政昂山素姬再因受賄而受查，國營電視台MRTV周三報道，一名地產商作供稱自2018至2020年間，曾4度向前國務資政昂山素姬提供合共55萬美元（429萬港元）賄款，金額由5萬至25萬美元（39萬港元至195萬港元）不等。緬甸局勢周四仍然未穩，軍政府進一步限制互聯網服務。

MRTV報道曾犯販毒罪的地產商貌魏（Maung Waik）在作供時表示，自2018至2020年間，他為了業務發展4次賄賂昂山素姬，包括2018年向以昂山母親名字命名的一個慈善基金捐10萬美元（78萬港元），2019年再付15萬美元（117萬港元），去年2月5萬美元（39萬港元）和4月25萬美元（195萬港元），合共55萬美元，「根據貌魏的供詞……昂山素姬觸犯賄賂罪，反貪委員會根據反貪污法採取行動」。

昂山素姬原本被控煽動騷亂、擁有對講機及違反了限聚令等罪，軍政府上周再指控昂山素姬收受60萬美元（468萬港元）非法款項及黃金，稱一名已被捕的首席部長承認賄賂，當時昂山的律師駁斥了指控，「最可笑的笑話...她可能有其他弱點，但她不會有道德原則的弱點」 ，但律師暫時未就貌魏的供詞發表評論。

軍政府上月1日發動政變，拘捕前國務資政昂山素姬等多名全國民主聯盟高層，引發全國大規模反政變示威，軍警多次以暴力鎮壓。政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，至少217名示威者被殺，但相信實際死亡數字可能更高。

軍政府進一步斷網 最後一間私人報章停刊

緬甸軍政府周四進一步限制互聯網服務，大部份公眾地方的WiFi服務被關閉，不少民眾包括南部的土瓦在內的城鎮都無法連接互聯網。有當地傳媒刊登照片稱，有工人剪斷據稱是連接泰國的光纖電纜。

聯合國人權辦公室又指出，37名記者被拘捕，目前仍有19人被拘留。軍政府又關閉當地多間報館，最後一份私人報章周三亦被停止刊登，只有官方媒體仍然運作。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）日前表示，緬甸食物和燃料價格在政變發生後上漲，貧苦家庭難以負擔，擔心緬甸未來會出現飢荒危機。

緬甸歷史學家和作家吳丹敏（Thant Myint-U）在Twitter推文，「緬甸經濟在未來幾個月可能會崩潰，令數以百萬計民眾陷入困境，需要緊急保護」。

法新社/路透社/美聯社/《蘋果》資料室

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