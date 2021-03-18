英國哈里王子和妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，梅根藉此在美國名聲大噪，甚至有傳她乘勢參選2024年美國總統。同樣被指有意競選的美國前總統特朗普，周二接受訪問明言不喜歡梅根，如果梅根屆時真的參選，將令他更有意欲加入競爭。

近日有報道指梅根與民主黨人接觸，質疑她是為日後參選總統鋪路。特朗普周二接受霍士新聞訪問時談及此事，他回應說：「我希望這是真的。因為如果發生這情況，我想我會有更強烈意願參選。我不是她的支持者，我想着她如何談及英國皇室和英女皇。而我在想，你知道我認識英女皇，我見過英女皇，我認為她是個了不起的人，而我不是梅根的支持者。」

特朗普未明言捲土重來 黨內支持仍高

不過，特朗普未直接明言會捲土重來，「基於所有民調，他們想我再參選，但我們要再看看」。根據周末公佈的共和黨最新民調，多達88%共和黨選民滿意特朗普總統任內的工作表現，81%人對他抱正面觀感，而作為潛在2024年總統候選人，特朗普獲得51%共和炎選民支持，其餘潛在人選的支持度均不足10%，包括前副總統彭斯。

特朗普前顧問米勒（Jason Miller）本周較早時間接受訪問，透露特朗普對哈里梅根專訪的想法。米勒說特朗普告訴他：「她不是好人……我以前說過，現在大家看見了。」米勒說，特朗普曾想過公開評論梅根專訪，但最終打消念頭，怕會有英國名嘴摩根（Piers Morgan）的下場，成為「取消文化」（cancel culture）的下一場受害者，即因說錯話而要告別公眾視野。根據米勒所指，特朗普說：「大家知道說梅根壞話會被取消，看看摩根就知。」

名嘴摩根斥梅根抹黑皇室 籲支持英女皇

英國名嘴摩根在ITV電視節目「英國早晨」狠批梅根在專訪的言論，英國通訊管理局（Ofcom）收到4.1萬宗相關投訴，令他決定劈炮。摩根周三在Twitter發文，呼籲英國民眾要「起來撐英女皇」，批評哈里及梅根把英國皇室塑造成「一群無情的種族主義者」。

他寫道：「哈里及梅根刻意和惡意地發起運動，抹黑、誹謗和破壞英國、我們的君主制和王室是一群無情的種族主義者。這真令人嘔心。是時候起來撐英女皇。」

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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