美國最新公佈的這份情報報告反映出的現實是：即使俄羅斯干預去年美國大選、試圖協助特朗普連任（圖），對美國民主最嚴重的威脅卻是來自美國國內。

美國有線新聞網絡（CNN）分析指，這份報告投下的真正炸彈，並非美國情報機構肯定俄羅斯希望顛覆美國民主，而是情報專家實際上證實了，特朗普支持者於連續兩屆大選有意無意地、一再用上由美國其中一個主要敵對國家間諜製作的假資訊，試圖贏得大選，例如有關拜登兒子亨特為烏克蘭能源公司工作而涉貪的指控。

有關特朗普及其助手有沒有跟俄羅斯「串通」的問題，至今先後有多份報告、情報評估等都揭示出，不論是莫斯科、特朗普支持者，還是共和黨籍州長都有一個目標——詆毀美國民主制度。

共和黨州長阻選舉改革削民主

特朗普支持者一方面否認2016年跟俄串通，去年卻願意使用俄方的失實資訊，已是對美國大選尊嚴的一次攻擊。說到底，特朗普同時亦挑戰美國民主：他花了數月時間一再批評選舉公正性；之後他斷然否認敗選，甚至煽動支持者衝擊國會山莊，並利用其影響力迫使未來的共和黨參選人支持他的選民舞弊論。由此可見，莫斯科2016年支持的美國總統候選人，四年後成了針對美國民主的頭號破壞力量。

故此，俄羅斯2024年不用再像2016或2020年那樣做以干預選舉，因為有特朗普一而再宣稱其第二任期「被偷」，加上部份共和黨州長阻撓選舉加強民主程度，部份美國人對美國制度的破壞已遠比莫斯科的嚴重。

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