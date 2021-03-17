中美會談周四在美國阿拉斯加登場，《華爾街日報》（WSJ）周三引述知情者報道，北京計劃趁這次面對面會談，要求華盛頓撤銷前總統特朗普任內許多針對中國的限制政策。

報道指，這次美中會談，雙方的議程南轅北轍，美方會在壓制香港自由、南海擴張、對美國盟友施加經濟壓力等議題上向中國投訴，而中共政治局委員楊潔篪及中國外長王毅，計劃向美國國務卿布林肯和國安顧問沙利文提出，解除特朗普任內對中國實體和個人的制裁，亦計劃提議重啟中美高層定期戰略對話，甚至安排中國國家主席習近平與美國總統拜登在下月氣候問題領袖峯會期間舉行網上峯會。

拜登上月宣佈，將在4月22日「世界地球日」主持有關氣候問題的領袖峯會。

報道指，中國要求美國解除對中國公司的供貨限制、對中共黨員、學生、國營傳媒記者的簽證限制、中國駐侯斯頓總領館關閉令等。如果美國答應要求，中國亦會撤銷相關反制措施。

美國《華爾街日報》

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