美國前總統特朗普前日稱，會在明年11月國會選舉後，決定是否捲土重來參加2024年總統選舉。

特朗普接受霍士新聞訪問時稱，將致力為共和黨人奪回兩院控制權，「各項民調都顯示大家期望我再參選，第一步必須視乎眾議院能否奪回優勢，我認為我們有非常大的機會奪回眾議院」。他稱，只要有更好的領袖，共和黨亦有機會重掌參議院，又指支持者似乎已準備好他再次參選。

特朗普亦不忘批評現任總統拜登，直指對方破壞美國能源獨立和邊境安全，又指選民要記得武漢肺炎疫苗是他任內研發和分配。

呼籲民眾接種疫苗

去年確診武漢肺炎的特朗普及夫人梅拉尼婭，1月在白宮秘密接種疫苗。特朗普自美國為民眾展開種計劃以來一直保持沉默，但在訪問卻開腔建議民眾接種，坦言不少投票給他的支持者，都不願意打針，但他強調疫苗安全有效。民調顯示，支持特朗普的共和黨人是主要反疫苗人士。據哥倫比亞廣播公司（CBS）一項最民調顯示，三分一受訪共和黨支持者表明即使有疫苗亦不會接種，民主黨人則有10％。

白宮發言人普薩基歡迎特朗普呼籲支持者打針，「如果前總統特朗普明日醒來，想對疫苗安全和有效性發表更多意見，我們肯定會支持。其他在世前總統都參與公眾（宣傳）活動，他們毋須邀請函都肯參與」。

路透社/英國廣播公司