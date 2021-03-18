美國總統拜登曾承諾放寬前任特朗普收緊的庇護政策，接收更多難民，導致邊境湧入中南美洲難民急增，其中包括數以千計無人陪伴的孩童，預料今年將是近20年來最多難民赴美的一年。然而邊境收容所人滿為患，生活條件惡劣，拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪時就呼籲難民「不要來美國」。

拜登被問有關難民問題，他直言：「我可以很清楚地說，不要來了。不要離開你的城鎮、城市或社區。」對於被指放棄特朗普在議題上的強硬立場，是否變相鼓勵了這波移民潮，他稱2019年及2020年皆看到人數急增，而「這情況可能會惡化」。

不過拜登亦稱早前聽過「他們會來美國是因覺得我是個好人」的說法，他強調這並不恰當，並指當局正在遣返穿越美國邊境的移民。

推翻特朗普移民政策 料移民數字20年來最高

較早前美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）透露，今年美國可能有多達100萬名移民湧入，是2001年以來最多，他指出大多數家庭或單身成年人被拒入境，但正為未成年人士開設新的庇護所，「目標是建立一個安全、合法和有秩序的移民系統」。

據指美國每天有約400名未滿18歲的人湧入，由年初至今已累計逾3萬人，幾乎是去年同期的兩倍。然而很多人只能睡在已擠滿人的墊上，連續數天無法洗澡，當局已要求德州達拉斯的會議中心開放予3,000名孤身少年暫住。

特朗普任內採取強硬的移民政策，當時容許官員起訴及驅逐非法移民，其孩子則交由聯邦機構安置，導致移民家庭父母與子女骨肉分離。拜登成為美國總統首天立即簽署了多項行政命令扭轉，中止興建美國及墨西哥邊境的圍牆，還嘗試立法放寬成為美國公民的門檻。

不少共和黨人批評現時的邊境危機是拜登一手造成，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）跟其他黨友前往邊境視察後，也建議拜登去看看，但拜登政府反指是因為特朗普拆除邊境的庇護所及撤走有關資金，才招致如今情況。

中央社/美國廣播公司/英國《泰晤士報》

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