除了「OK手勢👌」，「V字手勢✌️」都幾乎是全球通用的手勢。以「V字手勢」代表勝利，起源於第二次世界大戰其間，並由英國時任首相邱吉爾（Winston Churchill）發揚光大。不過，這個用以團結國家對抗納粹德軍的手勢，原來曾經差點遭敵方騎劫。

「V字手勢」的概念最初由流亡英國的比利時前國會議員拉維利（Victor de Laveleye）提出，他當時在英國廣播公司（BBC）工作，負責向比利時同胞傳播短波收音機廣播，並於1941年1月14的一次廣播，提出以「V字手勢」反抗納粹德軍暴政。

時任首相邱吉爾在7個月後的演說中，宣佈要把「V字手勢」推往全歐洲。他說：「『V字手勢』象徵佔領地區堅不可摧的意志，也是預兆著納粹暴政面臨的命運。只要人們繼續抗拒配合入侵者，可以肯定它（納粹）所建立的將會滅亡，歐洲將得到解放。」

英國廣播公司隨後廣泛宣揚「V字手勢」，使之傳遍整個歐洲，並迅速成為所有西歐國家抵抗納粹的象徵，例如在納粹海報及牆壁噴上「V字」。「V字手勢」及塗鴉甚至在納粹德軍佔領的地區流傳開去，令納粹德軍大感煩惱。

納粹德軍圖騎劫 越戰時賦予和平意義

於是，納粹德軍企圖騎劫「V字手勢」，將之反過來強說是德文的「viktoria」，把使用「V字手勢」的人形容為支持納粹德國勝利。不過，如同納粹德軍最終難逃敗亡的命運，騎劫「V字手勢」的企圖也未能成功。

在二戰之後，美國1960年代反越戰時期，「V字手勢」再次盛行，人們在反戰示威中高呼「Make love, not war」，並配上「V字手勢」，為手勢賦予新的和平意義。

英國《星期日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！