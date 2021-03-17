（北美通訊）美國總統拜登上任以來，美中高層首度會晤。有港人組織聯同藏族、維吾爾族等組織，在白宮以北門前舉行記者會，要求美國在會議中，向中國重點提及香港民主倒退問題，以及中國在東突厥的種族滅絕等行為，倡議美國帶頭杯葛2022年北京冬奧會。

港人組織We The HongKongers，聯同藏族及維吾爾族人士，周三在白宮門前舉行集會，呼籲美國民眾及政府支持杯葛2022年北京冬季奧運會，拒絕在實行人權打壓及種族滅絕的國家舉行奧運。We The HongKongers總監許穎婷向《蘋果》表示，一份由超過50名國際法專家撰寫的獨立報告已經斷定，中國對維族人所犯的罪行，明顯構成種族滅絕。如美國參與在北京舉辦的冬季奧運，等同默許中國對各民族所施的暴政，以及對人權的侵犯。

她續指，早前她曾與國際奧委會陳述有關中國人權問題，但不獲重視，因此轉向美國政府表達訴求，希望美國可以作領頭作用﹐呼籲各國杯葛北京冬奧。在會上，有曾受中共殘害的西藏人，分享過去被監禁﹑受中共迫害的經歷；另外，一名發言的維族人指，在集中營受到性侵及虐待，導致身體受創不能生育，直指「這是一個種族滅絕的行為」。

日前，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表明反對杯葛冬奧，指出最終受害的是美國運動員。許穎婷指，這兩難局面是由國際奧委會造成，她明白運動員可窮一生精力，為了爭取一面奧運獎牌；她希望除了美國主張杯葛奧運外，運動員亦應該站起來，利用他們的影響力，對事件表達關注。但她擔心，敢於發言批評中共的美國運動員，到北京參賽會有危險。

美中兩國高層3月18日在阿拉斯加舉行會議，國務卿布林肯與白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅會面。此行是美國總統拜登上任後，美中之間首次有高層會議，預計雙方就香港、台灣、新疆、氣候、經貿、疫情、海上安全等各方面交換意見。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！