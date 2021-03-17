美國報告確認俄羅斯總統普京授權左右美國大選，加上美國總統拜登指普京是殺手後，俄羅斯周三召俄羅斯駐美大使回國，以便諮詢俄美關係前景。

俄羅斯外交部表示，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）已獲邀到莫斯科提供意見，以便分析與美關係何去何從。聲明說俄方想避免與美關係出現「不可逆轉的惡化」。

針對去年美國大選是否受外國干預，美國國家情報總監辦公室（ODNI）周二發表解密報告，確認俄羅斯和伊朗都有出手左右選情，其中俄羅斯更由總統普京授權行動，謀求讓前美國總統特朗普得益。但報告明確指中國政府並未為支持任何一人而插手大選，並重申去年的大選公正性未受損害。

有傳美國最快下周會宣佈制裁俄羅斯之際，拜登周三指俄羅斯將要為干預美國大選付出代價，又同意有關「普京是殺手」的評價，成為俄羅斯召回駐美大使的導火線。

白宮周三表示，會就俄羅斯的所作所為向其追究責任。

法新社／路透社

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