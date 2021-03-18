菲律賓衞生部以及食物及藥品管理局周三指，一名醫護人員接種疫苗不久後死亡，兩個部門強調死者是因感染武肺而死，與注射疫苗無關，但沒有透露他接種了哪款疫苗。

衞生部和食物及藥品管理局發表聯合聲明，指該名醫護本周一死亡，武肺檢測結果呈陽性，死因緣於「感染武漢肺炎，而非疫苗……疫苗不會引發武漢肺炎」。聲明未有透露更多詳情。菲律賓目前只安排接種科興及阿斯利康兩種疫苗。

當地首宗接種後死亡個案

今次是衞生部發佈首宗接種後死亡個案，上周仍表示民眾接種疫苗後只錄得輕微副作用個案，較嚴重都只是呼吸困難及胸口疼痛。專家指民眾接種疫苗後出現的不良反應，大部份都與疫苗無關。

衞生部表示會繼續接種計劃，根據政府數據顯示直至本月中，全國已有逾24萬名醫護人員接種首劑疫苗，當局希望下月可完成為所有醫護人員注射，然後安排約900萬國民接種科興疫苗。

上月26日菲律賓跨部門新興傳染病管理小組批准醫護人員接種科興疫苗，但醫護人員可自行決定是否接種。而食物及藥品管理局早前已批准緊急使用科興疫苗，但建議只能為18至59歲健康人士注射。

衞生部強調接種疫苗「只是結束疫情措施的其中一部份」，因此民眾接種後仍要採取預防措施，包括戴口罩、保持社交距離、勤洗手及避免到擠擁地方。

美國有線新聞網絡/菲律賓philstar/Abs-cbn

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