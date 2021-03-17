英國外相藍韜文昨日在一個美國論壇上發表講話，提到全球民主倒退情況。他稱英國人預期政府會為民主和自由發聲，因這價值觀烙印在他們基因，又指英國從來不怕採取行動，包括在北京打壓香港民主上發聲，但須多國響應才有更大影響力。

促國際合力捍衞人權

藍韜文透過視像在美國阿斯彭安全論壇上發表講話，稱人類自由之火仍在燃燒，包括在香港、緬甸和俄羅斯等，年輕人為將來危及自己性命，一心追求民主、自由及更好的生活。他提到政府去年推出英國版的《馬格尼茨基法》針對嚴重侵犯人權行為，今年模式再進一步，作為全球榜樣。他稱，英國從不怕採取行動，但希望與盟友及夥伴的共同力量，增加影響力。

他又指，冷戰結束以來，全球民主正受到最大威脅，指有數據顯示，這十年獨裁政權的經濟總產值，有望超過世界民主國家的總產值，要關注暴政多於自由的情況，「穩定、尊重自由的民主國家發動戰爭、成恐怖主義溫床或引發大規模移民的可能性往往較小，這是通常情況，並非必然，但這已較容易讓我們合作解決共同問題」。

自2016年脫歐公投以來，英國一直在國際舞台尋求新角色，將影響力擴至全球，帶來更繁榮經濟。藍韜文稱，「沒有權力、經濟、軍事、外交和文化影響力，我們將無以為繼」。

路透社