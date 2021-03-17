英國前日公佈首項外交與國防檢討報告，直指中國是「競爭者」，首相約翰遜強調可在國安和貿易兩者取得平衡；惟之後流出外相藍韜文私下開會錄音，稱若只跟符合國際人權標準的國家做貿易，將失去「有增長市場」商機。外交部代外相澄清，指錄音經剪輯，重申英國一直捍衞人權。

英國版《赫芬頓郵報》網站報道一段外流的錄音，內容是藍韜文在外交部一次視像問答會時，私下說道：「我切實相信我國應該與全球自由貿易。如果設限與符合《歐洲人權公約》的國家做生意，我們無法跟未來有增長潛力的許多市場達成貿易協議。」

據知藍韜文在會上開名提到英方曾關注重要貿易夥伴國人權問題，「我們不主張為某些議題而捨棄整段關係，而是通過對話改變對方行為。我認為若我方願意交流，可更有效讓對方作改變」。他續說：「我知道有些過界的方法，可以不擇手段逼一個國家就範，但我個人原則還是嘗試交流，正面影響對方，即使效果不顯，但這個小心的態度不是空口說白話，還有實際行動。」

外交部指被剪接扭曲

外交部發言人就報道回應，指外洩錄音「經過剪接，目的是扭曲外相言論」。發言人補充外相在會議中的完整言論，清晰地重申英國一直為人權挺身發言，包括引用《馬格尼茨基法》制裁個別人員和機構，而非整個國家；亦有放下貿易利益，在聯合國對議題提出關注，「是以負責任、目標為本且謹慎態度，處理雙邊關係」。

在野工黨影子外相藍麗珊說，近期藍韜文兩度爆出跟危害人權的國家交易的意願，批評政府缺乏道德指標，公開和私下言論不一。藍麗珊指的另一次「親華」例子，是上周《泰晤士報》報道藍韜文出席北京高級外交員活動時，說英方願「與中國朋友」簽訂商業協議。影子貿易大臣方璧琳質疑：「難怪政府在報告中提到要加深對華貿易關係，又繼續阻撓貿易法案加入種族屠殺的修訂條款。」

藍韜文錄音外洩前一天，英國公佈外交和國防檢討報告，指國際勢力正向東移，而中國是「競爭者」；首相強調英國有為新疆和香港人發聲，但同時相信可在國安威脅及對華發展貿易之間「取得平衡」。

英國《赫芬頓郵報》／《泰晤士報》