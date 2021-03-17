美國參議院周三以98票對0票，一致通過由華裔的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，成為第一位出任此職的非白人女性。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三表示，戴琪將能在執行現有的貿易協議中發揮至關重要的角色，確保美國勞工、企業與研究人員得以在公平的環境中競爭，能重拾美國在貿易夥伴中的信譽，並促進國際合作，解決從疫情大流行到氣候變遷等全球最重要的一些貿易問題。

參議院周二在任命案辯論終結後進行程序性表決，亦罕有以98比0通過，預示47歲的戴琪可輕易獲得民主、共和兩黨確認，正式成為貿易代表。

戴琪將立即開始處理一系列貿易相關議題，包括試圖化解與歐洲國家之間因飛機補貼和數碼服務稅而起的激烈爭端、中美貿易戰，以及執行「美墨加貿易協定」（USMCA）下的勞工權益新條款。

現年47歲的戴琪，父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。她曾任聯邦眾議院歲計委員會民主黨首席貿易律師、美國貿易代表署負責中國事務的首席法律顧問。

在上月底的提名聽證會上，戴琪支持利用關稅作為「合法工具」來制衡中國以國家驅動的經濟模式，她矢言以更有力的方式執行貿易協議，當中也包含與中國訂定的協議，同時也承諾要終結貿易上的「向下競爭」。

美聯社／路透社／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！