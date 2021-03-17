緬甸上月的軍事政變引發全國多地大規模示威，不時見到民眾高舉三指手勢，這手勢在去年泰國反政府示威也經常出現，象徵對抗極權統治。從香港、泰國到緬甸，年輕人近年在亞洲地區示威浪潮中扮演重要角色，創立各式各樣的抗爭手勢，在網上連繫志同道合人士互相呼應及啟發。

反送中抗爭啟發全球示威者

2019本港示威者創下「五大訴求，缺一不可」的示威目標及口號，並以「五一手勢」、即右手伸出五指，左手伸出食指作代表。

香港的示威強調「Be Water」、「無大台」，以社交網代替傳統政治領袖動員，過程中也盡顯無數創意，以歌曲、口號、藝術品表達聲音，形式多不勝數。

香港的示威啟發全球各地，例如西班牙加泰羅尼亞示威、印尼學運、白羅斯示威等，其中泰國去年的反軍政府以至要求收緊王室特權示威，民眾也有參考香港示威者的「五一手勢」，高舉三指手勢。

三指手勢成反極權代表

有人說三指手勢代表法國大革命中的自由、平等、博愛，有人則認為是自由、選舉、民主。歷史上大多政治手勢都代表集體與反抗，特點是簡單及容易流傳。也有人認為三指手勢源自小說及電影《飢餓遊戲》，在故事中代表反抗極權政府，現實中這手勢首次出現在泰國2014年的反軍政府示威，其後緬甸反軍事政變的示威者亦有仿效。

緬甸上月爆發示威時，先由醫護人員開始展示手勢，再由其他年輕示威者傳開去。緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）上月在聯合國大會尋求國際社會終結政變，他以緬甸語結束演說時，也有伸起三根指頭。緬甸軍方即使可派兵鎮壓示威及封鎖網絡，始終難以阻止群眾做反抗手勢。

三指手勢傳遍亞洲示威現場，反映示威不只局限於每個國家本身，示威者會互相呼應及鼓勵，集合力量對抗極權。如香港2019年的反送中運動後來成為了泰國示威者的參考，社交網發起「奶茶聯盟」的標籤，聯結香港、台灣、泰國等國的示威者。

泰社運人士：手勢是渴望自由的象徵

泰國社運人士裡提蓬（Rittipong Mahapetch）及宋巴特（Sombat Boonngamanong）有份在國內宣揚三指手勢，形容手勢對他們來說等於法國大革命中的自由，平等與博愛，而經過2014年香港雨傘運動及如今的緬甸示威後，手勢獲賦予新意義，「這是全球性，不只涉及一個國家，也是所有渴望自由的人的象徵」。

政治示威不時展現年輕人間的文化，例如「Pepe the Frog」曾成為抗爭吉祥物，在緬甸及香港變成自由的象徵。泰國示威者作《哈利波特》中佛地魔的打扮，引用當中台辭「一個不能提及名字的人」，以諷刺不能侮辱或談論泰國王室的壞話。

英國《泰晤士報》／美國《華爾街日報》／《蘋果》資料室

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