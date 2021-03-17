美國喬治亞州周二8死1傷按摩院槍擊案，警方表示疑兇自稱有性癮，歸咎按摩院令他無法自拔，行兇並非出於種族動機。他被控四項謀殺和一項襲擊罪。

21歲白人男子羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long）前日下午約5時，襲擊亞特蘭大以北約50公里阿克沃斯（Acworth）近郊一間按摩院，五人中槍，兩人當場死亡、三人送院後兩人不治。5時50分，亞特蘭大警方接報一間按摩院發生搶劫案，到場後發現院內有三名女子中槍亡，其間再接報對面街另一按摩院發生槍擊案，院內一名女子被槍殺。亞特蘭大以南克里斯普縣（Crisp County）警方，晚上8時通過追蹤朗的手機，確定他及其車的位置，派出警車追截，最終截獲對方。

警方指七名死者是女性，當中六人是亞裔、一人是白人，另一死者是白人男性，傷者是拉丁美洲裔男性。案中死傷者大部份是亞裔女性，四人證實是南韓人。警方正調查襲擊是否屬於仇恨案，但朗向警方表示，襲擊不涉種族問題，自稱性上癮。

不清楚朗是否光顧過案發三間按摩院，但切羅基縣（Cherokee County）警長辦公室表示，朗承認行兇，歸咎按摩院供他發洩性癮。有官員指，就算朗沒去過涉案按摩院，過去可能經常流連類似地方。

切羅基縣警長發言人說，朗想戒性癮，卻指按摩院令他不能自拔。當局又指他密謀到佛州攻擊某類淫業。

縱然朗說行兇與種族無關，但總統拜登周三表示，針對亞裔美國人的暴力行為討厭。副總統賀錦麗則對亞裔社區表示支持，並慰問死者家屬。

美國廣播公司／美聯社

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