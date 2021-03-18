喬治亞警發言人涉助推歧視中國T恤

美國喬治亞州亞特蘭大周二有一名自稱患性上癮的男子，持槍襲擊按摩院，殺害6名亞裔及兩名白人，當地警方仍在調查，未定論是否屬於仇恨案。其中一名負責調查的警長貝克（Jay Baker）被起底，被揭曾發表涉及反亞裔的言論。

警長貝克遭公開他去年3月曾在Facebook發佈涉及歧視華人的帖文，其中之一是推廣一款印有「Covid19」（武漢肺炎）字樣的T恤相片，「Covid19」下方印有細字「Imported virus fom Chy-na」（由中國入口的病毒），貝克更寫道︰「趁還可發售時快下訂。」該賬戶在周三晚上已被刪除。

貝克在周三就槍擊案發言時，已經受到批評，當時他形容21歲的疑兇是「感到無法忍受」而且「當天諸事不順」最終犯案。警方引述疑兇羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long）表示，其行兇目的是因按摩院令他性上癮至無法自拔，與種族歧視無關。

警方的取態及貝克的立場令有不少亞裔美國人不滿，他們認為槍手針對亞裔女性，質疑警方為何沒有將案件定性為仇恨案，包括多位藝人如吳彥祖、陳冠希與陳法拉在社交網站上貼出#stop asian hate（停止仇恨亞裔）文字標籤等，表示關注。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周三指出：「我認為無疑地，前總統任內出現一些傷害性的言論……稱COVID-19為『武漢病毒』等等，導致外界對亞裔美國人族群有不正確、不公平的看法，並……使得亞裔美人受威脅程度升高，我們正在國內各地見到這種情況。」

GameStop散戶紛紛助養大猩猩

曾聚集散戶炒起電子遊戲商 GameStop 的「美版連登」Reddit股票討論區WallStreetBets （WSB），是次掀起助養熱潮。

事源於上周五，一名用戶「Pakistani_in_MURICA 」在WallStreetBets 上載一張助養大猩猩的證書，助養人名字是「GameStop」，旋即吸引關注，其他Reddit用戶也紛紛透過基金會「The Dian Fossey Gorilla Fund」及世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）助養大猩猩，不少也以「GameStop」或其簡寫「GME」為名捐款。

不消一周捐款已超過35萬美元（273萬港元），受助的基金會在Twitter 發帖指，款項會用於目前的田野項目，包括追蹤、監察和研究大猩猩在自然棲息地的活動。「The Dian Fossey Gorilla Fund」表示「驚訝、激動」，又感謝一眾來自Reddit 的散戶捐款，「我們感謝這些新捐款者的付出，將有助我們成功完成使命 — 因為拯救大猩猩，可以拯救地球」，更加上「大猩猩團結就是力量」在網頁上。

Reddit 用戶不時自稱「Apes」（大猩猩），又流行說來自電影《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes）的用語「大猩猩團結就是力量」（Apes Together Strong）。

德州男於賀錦麗官邸外被捕 車內有長槍及彈藥

美國華盛頓警方指特勤局（United States Secret Service）人員在副總統賀錦麗官邸外拘捕一名來自德州的可疑男子，並發現他的車內有長槍及彈藥。

警方發言人指，接到德州等方面的情報，在當地時間大約下午12時12分到達賀錦麗官邸、美國海軍天文台（United States Naval Observatory），特勤局轄下部門人員在警方到場前已拘捕該可疑男子。

被捕疑犯是31歲的默里（Paul Murray），來自德州聖安東尼奧（San Antonio），警方在他的車內發現一枝「AR-15」半自動步槍，113發未經登記子彈，以及5個30發彈匣，他被控以藏有攻擊性武器等幾項罪名。

特勤局發言人指事發時受局方保護的要人並非身在官邸。

美聯社／英國廣播公司／美國有線新聞網絡

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