美國國務卿布林肯在中美會談前夕，與國防部長奧斯汀周三抵達首爾，周四與南韓外交部長官鄭義溶和國防部長官徐旭舉行「2+2」部長會談，兩國在會後發表聯合聲明，主要提及北韓，重申合作解決核問題，布林肯相信中國在實現北韓無核化方面能夠發揮重要作用，又強調要反制中國的「反民主行為」。值得留意的是，美國方面對北韓的論述字眼有所改變，開始強調「北韓無核化」，而非「朝鮮半島無核化」。

美韓聯合聲明強調解決北韓核問題，兩國一致認為這是同盟事務中的首要問題，並重申合作。美韓再次確認包括北韓在內的國際社會全面履行聯合國安理會有關決議的重要性，並正在緊密協調與朝鮮半島有關的所有問題。雙方同時認為應在美韓共同研究制定的對北韓政策框架內解決上述問題，為此兩國將持續開展高級別磋商。

布林肯在會後的記者會上表示，美國很清楚中國一貫違背承諾，並與南韓討論過中國那些帶有攻擊性的高壓行動對印太地區安全帶來的影響。他認為中國的行為令同盟國有必要一致對待相關問題，此時對中方反民主行為的反制變得更加重要。

在北韓政策方面，布林肯指拜登政府將與韓日等盟國協商制定對策，美國考慮施壓和外交方面的選項。他說政策目標很明確，就是致力於推動北韓無核化進程，減少北韓對美國及盟國帶來的威脅，提高北韓居民和南韓人的生活水平。對於中國的作用，布林肯說，「相信中國在實現北韓無核化方面能夠發揮重要作用」。

這是美韓繼2016年10月後時隔5年再次舉行「2+2」會談，總統文在寅周四會在青瓦台接見布林肯和奧斯汀，是拜登正式就任後文在寅首次接見美國政府高官。周三舉行的美韓外長會談和防長會談上，雙方就戰時作戰指揮權移交、同盟關係和朝核問題等進行了討論。

「北韓無核化」字眼改變引起關注

路透社分析指，美國政府無論在言論、政策文件及其他通訊中，包括布林肯在內的高級官員，開始強調「北韓無核化」，而非「朝鮮半島無核化」，字眼上的改變引起關注。「半島」一詞已經使用了10年，在不少聯合國安理會決議案、包括2018年美國總統特朗普和北韓領袖金正恩所簽的宣言等國際協議中，也一直使用「半島」。

布林肯周四在簡介會中未有回應有關字眼改變的問題，但南韓外長鄭義溶表示，強調「半島」一詞是「更加準確」的，反映美韓之間可能出現分歧。鄭義溶說：「這意味對北韓而言，我們展示出南韓已經無核化……我們必須要一起無核化。如果我們可能說『朝鮮半島無核化』，我們更有信心可以說服到北韓跟隨。」

美國改變字眼似乎仍未普遍，奧斯汀訪韓時兩個字眼都有用，但專家及西方外交消息指，新用字是故意的，將會引起注意。曾在奧巴馬年代出任副國安顧問的羅茲（Ben Rhodes）在Twitter表示：「在仔細分析單詞的問題上，本來的『朝鮮半島無核化』出現一個明顯轉變，這是奧巴馬時代的常態。」

北韓認美國曾接觸

北韓近日頻頻在美國高級官員訪問日韓期間發言，繼領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正日前警告拜登政府， 「若想今後四年平安就不要製造麻煩」後，外務省周三亦表示，倘若美國不取消敵對政策，北韓無意與其接觸。這是北韓首次承認拜登政府曾嘗試接觸平壤，美國白宮新聞秘書普薩基周一（15日）曾說，儘管美方多次試圖與北韓接觸，但北韓未予以回應。

報道指美國自2月以來一直嘗試聯絡北韓，據朝中社周四報道，外務省第一副相崔善姬周三發表講話，指美國政府甚至在舉行美韓聯合軍事演習的前夜也透過第三國發出要求北韓回應的訊息。崔善姬對此重申，「我們不認為有需要回應美國再次的拖延政策」，又指只要美國不取消對北韓的敵視政策，就不會實現任何形式的美朝接觸和對話，因此北韓將繼續無視美國要求。

她又指控華盛頓的敵視政策以及使用「膚淺技倆」，「為了實現對話，一定要營造能讓雙方平等交談的氣氛」，但美國新政府上台後，傳出來的都是瘋狂的「北韓威脅論」。她表明，北韓不會再給美方像新加坡和河內首腦會晤那樣的機會，奉勸美方思考持續推行對朝敵對政策的後果。

南韓韓聯社／德新社／中新社

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