（北美通訊）美國去年3月起爆發武漢肺炎疫情後，大型主題樂園紛紛關門，位於加州的迪士尼樂園，自去年3月14日一直關閉至今，一眾迪士尼迷無法暢遊「世界上最快樂地方」。隨著疫情好轉，加州迪士尼樂園宣佈，將於4月30日重新開放。

在加州政府實施禁足令期間，樂園曾免費開放加州冒險樂園（California Adventure Park）的大街予民眾進入，3月18日開始也舉行美食節活動，開放部份園區；但對於迪士尼迷而言，未能體驗樂園仍然是一件憾事。隨著州政府逐步放寬防疫限制，迪士尼樂園發表聲明表示，將於4月30日有限度地開放，成為全球最遲重開的迪士尼樂園。

迪士尼樂園度假區總裁波特洛克（Ken Potrock）表示，屆時將有超過一萬名員工重回崗位，準備歡迎大家回到樂園；先前被休假的員工將接受培訓，讓樂園能夠根據政府的新防疫要求運作。

加州衞生與公共服務部長加利（Mark Ghaly）表示，按照州政府指引，主題公園在該縣進入紅色等級時，可以開放並容納人數上限的15％。目前，遊樂設施和主題公園只向加州居民開放，所有三歲以上訪客均需登記預約，而引起聚集的活動如巡遊及匯演等，將不會立即恢復，也無法提供室內用餐。

受到疫情影響下，全球迪士尼樂園曾關門暫停開放，重開後引入新防疫措施和指引；加州疫情相對嚴重，州政府一直無法與樂園達成重開共識，導致加州迪士尼樂園暫停營業超過一年，數以萬計員工被迫放無薪假。此外，在疫情期間，加州迪士尼樂園亦取消所有年票優惠並退款，對於無法拜訪迪士尼樂園，不少年票持有人感到不滿。

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