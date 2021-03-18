武漢肺炎至今在全球造成200多萬人死亡，醫護人員每天見盡病人撒手塵寰，難敵死神的無情難免沮喪，但醫生梅迪納的體會更深。起初梅迪納只是受不了受無法救人的無力，後來不單無法與子女見面，自己更淪為重症病人，呼吸困難得他已預計自己可能會死，幸最終他還是從鬼門關回來。梅迪納坦言這次經歷讓他變得「更有人性」，更懂體會深切治療部病人的痛苦和寂寞。

梅迪納在哥倫比亞首都波哥大一間醫院工作，去年3月疫情爆發後，他與院內另外60多名醫生組成特別團隊，輪流負責照顧病重患者，不少醫生照顧病人期間也病倒，因此未病倒的醫生有時需要加班頂替，但無論他們多麼努力，不少病人還是相繼死去，令他們心力交瘁，梅迪納說：「有很多時候，我真的覺得我支持不住了，我實在不想再工作了。」

由於疫情嚴峻，梅迪納和擔任急症室醫生的妻子席爾瓦（Mayely Silva）去年6月決定，暫時不再跟3名年齡介乎1至10歲的子女見面，以免傳染他們，子女則交由兩夫婦的父母照顧。

有哮喘病史 發燒11天不退終入院

梅迪納和席爾瓦不久後便染上武肺，雖然席爾瓦的病情輕微，但有哮喘病史的梅迪納情況則嚴重得多，感染後一直呼吸困難，亦無法退燒，最終在染病後第11天入院。梅迪納憶述他當天起床後感到很難受，「我對妻子說，我受不了」，於是駕車到醫院求醫，醫生隨即證實其病情已惡化為肺炎，需馬上送往深切治療部，正式由醫者淪為接受救治的重症患者。

見盡武肺患者死亡的梅迪納獲知要留院後，深知將要面對一場硬仗，他形容當時只感到前路茫茫、恐懼不已，「有些時候真的感受到前景完全未明和百分百的恐懼……我感受到死神的存在，這是新體驗，但也令人感到痛苦不堪」。

致電家人承認「可能會死」

梅迪納其後被送進深切治療部，他憶述深切治療部十分嘈吵，「到處也是呼吸機的咇咇聲，護士在高呼大叫，醫生跑來跑去」，但他的病情持續惡化，逐漸變得氣弱游絲，致電家人時甚至已開始談到「可能會死」。醫生有見梅迪納情況轉差，建議他使用呼吸機，但梅迪納拒絕，稱他行醫的經驗顯示呼吸機無助救活患者。

梅迪納病重期間，最火急如焚的莫過於席爾瓦，她坦言丈夫是一家之主，「假如要我負起這重擔……這很艱難」。幸好梅迪納的情況不久後開始改善，染病第15天便出院，但回家後仍有症狀，出院後再過一個多月才能再上班，這時距離他感染武肺已相距54天。

梅迪納康復期間亦捐出血清，協助重症病人治療。康復後，其甲狀腺仍有後遺症。儘管武肺康復者理論上有免疫力，不過梅迪納還是接種了武肺疫苗，他說：「這疫苗對我來說，是重大的成就，更是一種希望……這是所有工作及努力的回報。」

決繼續行醫 「這是我的使命」

「我生來就是做醫生，這就是我的使命。」梅迪納憶起自己10歲已立志行醫，如今這使命感更堅定。哥倫比亞累積逾5萬名醫護人員感染武肺，當中227人死亡，他僥倖死過翻生，當初曾說過「不想再工作」的他繼續披上醫袍，繼續出入深切治療部救人，現在對深切治療部的病人所面對的痛苦和孤獨更多一份理解，「這場疫症永遠改變了我，它讓我更有人。」

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