中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟引渡聆訊進入最後階段之際，加拿大政府周三表示，兩名被中國扣押的加國公民近日會受審。

外長加爾諾（Marc Garneau）表示，加拿大駐華大使館接到通知，商人斯帕沃（Michael Spavor）和外交官康明凱（Michael Kovrig）的審訊，分別在周五和下周一進行。他說，加拿大認為兩人是被任意拘押，對中方的訴訟程序缺乏透明度深感不安，表明會鍥而不捨爭取兩人獲釋。

被美方指控向跨國金融機構隱瞞華為和伊朗有生意來往的孟晚舟，前年12月1日過境溫哥華期間被加拿大扣留，中國隨後扣留康明凱及斯帕沃。加拿大法院去年5月裁定孟晚舟符合雙重犯罪的引渡條件，令孟須繼續留在加拿大接受引渡聆訊後，中國正式以間諜罪名起訴兩人。

面對中國「人質外交」，加拿大總理杜魯多上月與美國總統拜登進行視像會議時，要求拜登協助抗衡中國影響。拜登說：「人命不是以物易物的籌碼，我們將會共同努力，直至他們安全獲釋。」

同時，孟晚舟引渡聆訊周三繼續，其代表律師繼續提出撤銷引渡的理據，指加拿大當局有關拘捕孟的庭上供詞「有心欺騙」而且「不盡不實」，甚至企圖隱瞞，亦有參與拘捕行動的警員臨時拒絕出庭作供，形容是「連串的行為失當」。

路透社

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