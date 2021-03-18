武漢肺炎疫情令全球經濟活動大減，不過英國有氣候科學家指，疫情對解決氣候變化的作用，其實比很多人想像中少。

利茲大學普里斯特利國際氣候中心總監及物理氣候變化教授福斯特（Piers Forster）在英國廣播公司（BBC）撰文，指疫情為他們帶來一些嶄新、意想不到的見解，首先是無論在短期及長期，疫情對解決氣候變化的作用比很多人想像中少。

他指工廠停工、街上少了汽車以及客機停飛等，的確令到溫室氣體排放減少，以去年5月一份研究指，二氧化碳排放量有望減少7%；而同年7月另一報告亦顯示，其他10項包括氮氧化物（NOx）、二氧化硫等的污染物排放量亦有減少。然而在封城令解除後，污染物排放量已急速回升，他指以氣候模型預測，若放眼2030年，估計武漢肺炎疫情只是有助全球氣溫降低0.01℃。

封城下去年春季整體溫度卻微升

福斯特與其他研究員也發現，在多國封城或經濟活動癱瘓下，去年春季的整體溫度竟輕微上升，顯示人類活動大減對全球氣溫只有很少影響而且短暫。

福斯特認為經濟活動短暫停頓，並非是氣候問題的解決辦法，也不是可持續方式，考慮到疫情對弱勢社群造成沉重打擊，需要尋找一些能減少碳排放的方式，尋求可促進健康、福利和平等的方式。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！