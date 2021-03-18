根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.2億，全球死亡人數超267萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,960萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.7萬。巴西確診人數超過1,170萬，死亡人數超過28.5萬。印度確診人數超過1,143萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

西班牙現３宗打阿斯利康後血栓個案

西班牙正調查三宗注射阿斯利康疫苗後血栓（ Thrombosis）的個案。

不過，世界衞生組織周三表示，雖然多國暫時停用阿斯利康疫苗，但鑑於該疫苗帶來的抗疫效果大於潛在風險，因此仍建議繼續接種。

研究：長者再感染風險較高

丹麥研究發現，65歲以上武肺康復長者再感染風險較高，抗體保護率僅47%，而年輕人則達80%。

這項研究是根據丹麥去年兩波疫情的公眾檢測結果，而感染風險是指感染原始病毒株的風險。

法新社／路透社

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