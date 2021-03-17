在日常生活或是通訊軟件中，我們不時使用「OK手勢👌」，代表無問題的意思。不過，原來使用這個尋常手勢都要小心，美國猶太民權組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）便指出，「OK手勢」近年在某些情況成為極端主義者的手勢，用以展示白人主義。

反誹謗聯盟在2000年建立了一個「仇恨符號」數據庫，去年把「OK手勢」加入數據庫，稱OK手勢與白人至上及極右有關。組織總監西格爾（Oren Segal）指出，多年來網上討論區如「4chan」、「8chan」等，一直把OK手勢加在網絡迷因（meme）及其他宣揚仇恨的圖片。不過，他強調需要視乎語境和使用情況，雖然可用於表達仇恨，但大部份人其實都只是以此表達無問題的意思。

研究極右運動的歷史學家斯托克（Paul Stocker）表示，OK手勢是極右人士互相溝通的方式，「這是一種隱藏訊息，傳給知悉及了解極右的人，這符號向核心支持者表明自己是其中一份子」。

極端主義者使用舊符號 也會創新meme及口號

此外，2015年美國南卡羅來納州黑人教堂槍擊案白人槍手魯夫（Dylann Roof）的髮型符號、另類右翼的常用符號「月亮人」（The Moon Man）及新納粹符號「快樂商人」（Happy Merchant）等也被加到「仇恨符號」數據庫。

反誹謗聯盟行政總裁格林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示，舊有的符號、手勢和其他圖片，會不斷取得令人討厭的聯想，「即使極端主義者繼續使用可能有數年或數十年歷史的符號，但他們定期會創造新符號、meme及口號去表達仇恨情緒」。

格林布拉特又指，對普羅大眾而言，這些符號有時可能太難理解，「我們認為執法當局及公眾需要充分知悉這些圖片的意思，可以作為社區或學校中出現仇恨者的首個警告訊號」。

美國《紐約時報》／英國廣播公司／全國公共廣播電台

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