33歲的日本「重磅巨星」渡邊直美，身兼搞笑藝人、主持人、演員及歌手，不但在日本受歡迎，近年開始在國際揚名。開朗正面的形象，令她成為在Instagram最多追蹤者的日本人。

有自家時裝品牌

渡邊於台灣出生，為日台混血兒，其後移居日本。她2007年出道，其後在日本藝能節目模仿美國天后Beyoncé唱《Dreamgirls》、《Crazy in Love》，而被稱為「日本Beyoncé」。

2018年，她獲《時代》周刊選為25大網上具有影響力人士，與前任美國總統特朗普、南韓男子組合防彈少年團（BTS）並列。

她在時裝界亦具有影響力。她為著名手袋品牌Kate Spade的首位日本大使，並曾與美國歌手SZA、女演員Awkwafina一同擔任服裝品牌GAP代言人。

她有自己的時裝品牌Punyus，專門設計給與她身形相近的女生。

渡邊早前宣佈，今年4月起將專注於美國發展，她與美國三大經紀公司之一的ICM Partners簽約，發展電影、電視及音樂事務，正式成為Beyoncé的同門師妹；又跟模特兒公司IMG Models簽約，料繼續在時裝界發展。

她2014年曾留學美國，2019年更在紐約置業，想過同時於日本及美國兩地發展，但礙於武肺疫情只好作罷。她的目標是40歲時於美國喜劇電影擔任主角。

日本《今日日本》/《日本時報》