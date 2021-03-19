華爾街投資銀行界向來以工時長出名，美國高盛（Goldman Sachs）一批首年入職新人拒絕忍耐「非人生活」，要求每周工時上限訂在80小時，否則不排除半年內「劈炮」。

網上流出高盛初級分析員內部調查，受訪13人每周平均工作95小時，每晚只睡5小時。這些人自評入職前身心健康為8或9分，但入職後精神健康下降至2.8分，身體健康更只有2.3分，與親友關係亦受影響。

另外，77%受訪者遇過職場欺凌，83%認為上級管太多，17%說經常被高聲或爆粗辱罵。一名被訪者在問卷寫道：「這已經不叫做『勤力』 ，而是非人生活和欺壓。」受訪分析員坦言，若工作條件不見改善，半年內很可能辭職走人。

要求周六全日不工作

據知分析員2月已將調查結果交給資方，建議每周工時限制不超過80小時，逢周五晚上9時後及周六不工作。調查又建議工作死線要定得合理一點，改善工作流程，各項目不要太多交疊，有助減輕員工壓力。

高盛發言人回應，明白員工去年疫情下工作大增，壓力很大，已回應調查要求着手解決過勞問題，並將初級員工部份工序自動化。

英國廣播公司／美國有線新聞網絡

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