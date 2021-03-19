美國國務卿布林肯在周四開始的中美會談，對中方採取強硬態度，不但直斥中國侵犯新疆、香港、台灣權益，更即席公開反駁發言超時的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。美國《國會山報》近日有評論文章形容，今次會談將定調總統拜登任內的中美關係，而其中一項焦點或是下周一結束諮詢的美國科技交易禁令，而這如同中美兩國「漫長戰爭中的新戰役」。

文章由美國德州大學聖安東尼奧分校政治系教授塞耶（Bradley Thayer）及美國律師、團體「公民力量」副主席韓連潮共同撰寫，形容布林肯在中美會談上提出的議題、姿態和立場，將左右美國未來四年，以至更長時間的安全。文章指，布林肯公開批評中國侵犯人權的行為固然值得讚揚，但他此前曾反對美國與中國「脫鈎」，反映布林肯或許仍未徹底掌握中國威脅美國國家安全的本質。

中國或要求科技解禁 布林肯須明確表態

美國前總統特朗普去年11月宣佈，計劃授權商務部禁止任何威脅國家安全的科技交易，諮詢期將在下周一結束。外界估計，中國將在會上尋求與布林肯討論科技禁令，而楊潔箎周四在會談開場發言時指美國「濫用國家安全概念」，威脅國際貿易。

但文章指出，中國近年通過多項法案，強迫企業與政府合作，分享一切技術，近年中國對美國的網絡攻擊趨於頻繁，中國亦提出在2049年達成「世界一流軍隊」，強調布林肯必須明白事態嚴重。文章承認美國難以跟任何一個國家在外交或經濟上全面脫離關係，但商務部仍應找出並禁止危害國家安全的交易，否則美國公眾安全將面臨風險，促請布林肯在會上明確支持科技禁令。

會談屬「漫長戰爭」一役 促譴責中國擴張

文章亦提到中美會談選址，稱美國選在阿拉斯加舉辦會談，或會助長中國對北極的主張，認為其他選址或更符合美國國家利益。

布林肯在開場發言的焦點，集中在新疆、香港和台灣等人權問題，以及中國的網絡攻擊和經濟威迫。文章形容美國與中國正經歷「漫長戰爭」（a long war），包括把中國投資與中美科技合作分開看待、譴責中國在地區及經濟的擴張行為，以及對中國在新疆及西藏等地的侵犯人權舉動提出抗議，而今次中美會談將是布林肯向中國推動自由國際體系的機會。

美國《國會山報》

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